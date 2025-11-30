Le troisième slalom de Coupe du monde de la saison, dimanche à Copper Mountain, a rendu un verdict similaire aux deux premiers. Mikaela Shiffrin a remporté sa 104e victoire en Coupe du monde.

Keystone-ATS Clara Francey

La meilleure Suissesse se nomme Wendy Holdener qui termine au pied du podium, à 0''14 de Lara Colturi, 3e. Seule skieuse dans le sillage de Shiffrin en première manche, Wendy Holdener est passée à côté lors de son deuxième passage. Heureusement, la Schwytzoise avait assez d'avance et a pu limiter la casse en terminant au 4e rang.

«Je suis un peu agacée et triste, a lancé la Schwytzoise au micro de SRF au terme de la 2e manche. Je n'ai pas réussi à trouver le bon rythme. Peut-être que j'en ai trop voulu sur le haut. J'avais l'impression de ne pas être stable. Je voulais remporter la victoire, mais j'ai saboté mes chances sur le haut.»

Alors que la piste était détériorée et que les autres athlètes se sont battues avec, Mikaela Shiffrin n'a pas connu de problèmes. Elle a relégué Lena Duerr à 1''57!

Camille Rast n'a pas réédité la même performance qu'à Gurgl où elle avait pris la 3e place. 6e sur le premier parcours, la Valaisanne a reculé au 10e rang. «J'ai ressenti les effets du géant d'hier, a expliqué la Vétrozaine à SRF. Je n'étais pas aussi fraîche dans ma tête. C'est quand même un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire.»

Sept Suissesses dans les points

A noter l'excellent résultat d'ensemble pour Swiss-Ski, puisque cinq autres Suissesses ont marqué des points. Aline Danioth aurait pu faire mieux, mais l'Uranaise ne se plaindra pas de sa 16e place avec sept places reprises en deuxième manche.

Première à s'élancer lors du second run, Mélanie Meillard est remontée jusqu'à la 17e place, mais la skieuse d'Hérémence a semblé skier assez loin des piquets. Excellente 13e en matinée, Eliane Christen a elle pris des risques pour son deuxième passage. Malheureusement pour l'Uranaise, elle a cédé du temps pour échouer à la 19e place.

21e, Nicole Good n'a pas livré une performance impérissable, mais la Zurichoise a marqué des points, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le slalom de Soldeu en février 2024. 21e à Gurgl, Anuk Brändli a «pointé» pour la deuxième fois de sa carrière. Même si ce n'est que le 27e rang, ce sont tout de même des points Coupe du monde bons à prendre.