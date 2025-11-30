  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Slalom de Copper Mountain Shiffrin intouchable, Holdener peut se mordre les doigts

Clara Francey

30.11.2025

Le troisième slalom de Coupe du monde de la saison, dimanche à Copper Mountain, a rendu un verdict similaire aux deux premiers. Mikaela Shiffrin a remporté sa 104e victoire en Coupe du monde.

Keystone-ATS

30.11.2025, 21:51

30.11.2025, 23:03

La meilleure Suissesse se nomme Wendy Holdener qui termine au pied du podium, à 0''14 de Lara Colturi, 3e. Seule skieuse dans le sillage de Shiffrin en première manche, Wendy Holdener est passée à côté lors de son deuxième passage. Heureusement, la Schwytzoise avait assez d'avance et a pu limiter la casse en terminant au 4e rang.

Slalom de Copper Mountain. Wendy Holdener, seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin en première manche

Slalom de Copper MountainWendy Holdener, seule à rivaliser avec Mikaela Shiffrin en première manche

«Je suis un peu agacée et triste, a lancé la Schwytzoise au micro de SRF au terme de la 2e manche. Je n'ai pas réussi à trouver le bon rythme. Peut-être que j'en ai trop voulu sur le haut. J'avais l'impression de ne pas être stable. Je voulais remporter la victoire, mais j'ai saboté mes chances sur le haut.»

Alors que la piste était détériorée et que les autres athlètes se sont battues avec, Mikaela Shiffrin n'a pas connu de problèmes. Elle a relégué Lena Duerr à 1''57!

Camille Rast n'a pas réédité la même performance qu'à Gurgl où elle avait pris la 3e place. 6e sur le premier parcours, la Valaisanne a reculé au 10e rang. «J'ai ressenti les effets du géant d'hier, a expliqué la Vétrozaine à SRF. Je n'étais pas aussi fraîche dans ma tête. C'est quand même un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire.»

Slalom de Gurgl. Camille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale

Slalom de GurglCamille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale

Sept Suissesses dans les points

A noter l'excellent résultat d'ensemble pour Swiss-Ski, puisque cinq autres Suissesses ont marqué des points. Aline Danioth aurait pu faire mieux, mais l'Uranaise ne se plaindra pas de sa 16e place avec sept places reprises en deuxième manche.

Première à s'élancer lors du second run, Mélanie Meillard est remontée jusqu'à la 17e place, mais la skieuse d'Hérémence a semblé skier assez loin des piquets. Excellente 13e en matinée, Eliane Christen a elle pris des risques pour son deuxième passage. Malheureusement pour l'Uranaise, elle a cédé du temps pour échouer à la 19e place.

21e, Nicole Good n'a pas livré une performance impérissable, mais la Zurichoise a marqué des points, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le slalom de Soldeu en février 2024. 21e à Gurgl, Anuk Brändli a «pointé» pour la deuxième fois de sa carrière. Même si ce n'est que le 27e rang, ce sont tout de même des points Coupe du monde bons à prendre.

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

Les plus lus

Les Etats-Unis ont proposé à Maduro de «partir pour la Russie»
Tirs sur 2 militaires : l'auteur pourrait s'être radicalisé aux USA
Encore accroché malgré Mbappé, le Real Madrid cède la tête au Barça
On ne l'arrête plus : Johan Manzambi encore buteur !
La Ballon d'Or Aitana Bonmati se blesse gravement à l'entraînement
Tirer les leçons de deux initiatives «passionnantes» et «essentielles»