Mikaela Shiffrin, de retour à la compétition après une grosse blessure à l'abdomen, a annoncé mardi soir qu'elle renonçait à participer au combiné par équipes des Mondiaux de Saalbach.

Mikaela Shiffrin ne disputera pas le combiné par équipe aux Mondiaux KEYSTONE

Keystone-SDA, AFP ATS

«Je dois concentrer mon énergie sur la préparation des courses de géant (13 février) et de slalom (15 février) et je ne pourrai pas participer au combiné par équipes» prévu le mardi 11 février, a écrit l'Américaine sur Instagram.

Le combiné par équipes, nouveauté au programme pour ces Mondiaux 2025 avant son introduction aux JO 2026, remplace le combiné individuel: un skieur dispute l'épreuve de vitesse (descente) et l'autre l'épreuve technique (slalom).

Dans ce format, un duo entre les deux superstars du ski américain – Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin – était possible, la première ayant souligné lundi qu'elle aimerait y participer. Mais cela ne se fera pas. «Je m'efforce de revenir à 100 %. Ce n'est pas une mince affaire et chaque jour a apporté son lot de nouveaux défis», a souligné Shiffrin mardi soir.