Les Suissesses ont réussi un magnifique tir groupé lors du slalom de Coupe du monde à Jasna. Camille Rast (4e), Mélanie Meillard (5e) et Michelle Gisin (6e) n'ont toutefois pas pu empêcher Mikaela Shiffrin de remporter sa 95e victoire en carrière.

Mikaela Shiffrin 𝘀'𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗲 encore une fois à Jasna 🤩 #ChaletClub pic.twitter.com/LUN9tSmpgT — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 21, 2024

Pas de podium mais un splendide tir groupé. Et dire que l'on imaginait que sans Wendy Holdener, blessée, le slalom féminin helvétique allait au-devant de jours difficiles. Mais c'est comme si l'absence de leur cheffe de file avait libéré les autres athlètes.

Meilleure skieuse sur le deuxième parcours, Camille Rast a su attaquer dans les deux manches et n'est vraiment pas passée loin de son premier podium en Coupe du monde. Il ne lui a finalement manqué que 0''09 par rapport à Anna Swenn-Larsson. Avec cette quatrième place, la Vétrozaine fait aussi bien qu'en 2022 à Schladming et début janvier à Kranjska Gora. Sur ses quatre derniers départs, la Valaisanne ne quitte plus le top 10. Hormis sa 4e place en Slovénie, Rast a terminé 6e à Flachau et 9e du géant samedi.

«Ces neuf centièmes qui me séparent du podium m'énervent, a concédé la Valaisanne au micro de SRF. Mais je dois me contenter de ce résultat. Je suis vraiment contente, les points et la confiance sont là. J'espère que le podium sera au rendez-vous à Soldeu. Avec Mélanie, on se pousse dans l'équipe. Des fois elle est plus rapide, des fois c'est moi. C'est super que nous soyons ensemble devant. Je suis heureuse d'avoir fait le meilleur temps de la deuxième manche. Dans le futur, il faudra juste que je le fasse deux fois.»

Meillard plus constante

Juste derrière Rast, on retrouve donc Mélanie Meillard à 1''35. 12e à Flachau et 13e du géant de la veille en Slovaquie, la Valaisanne d'origine neuchâteloise semble avoir développé une belle constance.

Sixième de la première manche, Michelle Gisin a été un peu plus prudente pour son second passage. Mais l'Obwaldienne a réussi à ne pas trop rétrograder pour se classer finalement 6e à 1''86. La double championne olympique du combiné pointe au 4e rang dans la discipline.

A noter encore côté suisse la 20e place d'Elena Stoffel. Hormis Nicole Good qui a connu l'élimination en première manche, toutes les skieuses ont eu droit à un deuxième effort.

La victoire est donc allée une fois encore à Mikaela Shiffrin. L'Américaine s'est fait peur mais a tout de même trouvé les ressources nécessaires pour devancer Zrinka Ljutic de 0''14. Sans Petra Vlhova ni Holdener, Shiffrin n'a pas vraiment de concurrence sur le virage court.