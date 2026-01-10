  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tragédie de Crans-Montana Hommage et émotion à Adelboden avant le géant

ATS

10.1.2026 - 11:32

Une minute de silence a été observée samedi à 10h21 à Adelboden (BE), avant la première manche du slalom géant masculin de la Coupe du monde de ski. Les organisateurs ont rendu hommage ainsi aux victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS).

Une minute de silence a été observée samedi à Adelboden pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana.
Une minute de silence a été observée samedi à Adelboden pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.01.2026, 11:32

10.01.2026, 11:58

La veille déjà, les festivités marquant l'ouverture de la manche de Coupe du monde de ski d'Adelboden avaient été réduites au minimum par respect pour les 40 morts et 116 blessés de la nuit du Nouvel An. Les organisateurs entendaient manifester par là leur solidarité.

Adelboden. Le ski en silence : les festivités s'effacent devant le deuil national

AdelbodenLe ski en silence : les festivités s'effacent devant le deuil national

Un lieu de recueillement a été aménagé dans la chapelle du site de la Coupe du monde. Les commerces et restaurants du village de l'Oberland bernois sont quant à eux restés ouverts. Le programme des courses se déroulera comme prévu ce week-end, mais sera ponctué de moments de recueillement.

Marc Rochat. «Voir partir ces enfants de cette manière, c’est bouleversant»

Marc Rochat«Voir partir ces enfants de cette manière, c’est bouleversant»

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Adelboden annule ses festivités du vendredi

Suite au drame survenu à Crans-Montana, le comité d'organisation des courses d'Adelboden prévues ce week-end a décidé d'annuler les célébrations du vendredi, jour de deuil national.

08.01.2026

Les plus lus

Une toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana
Suivez la descente dames en direct
Swiss annule de nouveaux vols à cause des intempéries
Un Marco Odermatt taille patron en route vers un nouveau succès
Le centre de production cellulaire d'Epalinges fortement sollicité