Ski alpin La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»

ATS

3.10.2025 - 14:24

«Miraculé» après une chute gravissime fin 2024, Cyprien Sarrazin ne sait toujours pas s'il reprendra un jour la compétition. Le Français dénonce un manque de sécurité sur les pistes.

Cyprien Sarrazin : «Tous responsables, mais il faut désormais un échange»

Cyprien Sarrazin : «Tous responsables, mais il faut désormais un échange»

Neuf mois après sa terrible chute à Bormio, Cyprien Sarrazin se remet encore gentiment, notamment physiquement. Le Français n'en veut à personne, mais il faut se poser des questions pour faire évoluer la sécurité dans le ski alpin.

03.10.2025

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.10.2025, 14:24

03.10.2025, 15:11

Sarrazin aimerait voir «les choses avancer» en matière de sécurité sur le circuit, quelques semaines après la chute mortelle de l'Italien Matteo Franzoso qui l'a beaucoup affecté. «On m'avait dit que j'étais miraculé... C'est un mot qui sonne bien. Miracle, miracle, miracle... Je le dis tout le temps, mais en fait je n'avais pas compris», a raconté Cyprien Sarrazin, très ému, lors d'un entretien organisé jeudi chez son équipementier à Saint-Jean-de-Moirans, en Isère.

Le regard dans le vague et les yeux embués, le double vainqueur de la mythique descente de Kitzbühel en janvier 2024 est revenu sur la chute qui a changé sa vie onze mois plus tard à Bormio. Il a été victime d'une grosse commotion cérébrale lors d'un entraînement officiel sur la piste italienne.

«Je sens que j’en suis capable». Huit mois après son effroyable chute, Cyprien Sarrazin rêve d’un retour

«Je sens que j’en suis capable»Huit mois après son effroyable chute, Cyprien Sarrazin rêve d’un retour

Encore loin de pouvoir envisager un retour à la compétition, Cyprien Sarrazin va mieux: un temps gêné aux yeux, il ne garde plus aucune séquelle neurologique. Il a pu reprendre une vie normale qui lui permet d'envisager, à terme, un potentiel retour sur le circuit.

Seuls les genoux, qui l'ont déjà handicapé par le passé, restent un point critique. «Mais c'est très connecté à mon bien-être mental. Quand j'ai trop mal, je pars quasiment en dépression, et à l'inverse quand je suis bien dans ma tête, ça va mieux physiquement», a raconté l'athlète du Devoluy. «Mais là, avec tout ce qu'il s'est passé, ça ne revient pas facilement.»

Une gifle

A 30 ans, Sarrazin assure qu'il rêve toujours «de vitesse, de compétition et d'adrénaline» et qu'il n'entend pas «cette petite voix» qui lui intimerait d'arrêter. Mais le Français admet aussi avoir pris une gifle en apprenant le décès mi-septembre au Chili de l'Italien Matteo Fransozo (25 ans), victime d'une commotion cérébrale similaire à celle dont il a lui-même été victime.

«Continue à skier, mon chéri». Les mots déchirants de la mère et de la copine de Matteo Franzoso

«Continue à skier, mon chéri»Les mots déchirants de la mère et de la copine de Matteo Franzoso

«Heureusement, je n'étais pas seul quand c'est arrivé», s'est remémoré le Français. «D'un coup, c'est comme si je ne pouvais plus parler, j'ai été débordé par les émotions. Rien que d'en reparler, j'ai les larmes qui montent et la gorge qui se serre.»

«Ça m'a mis devant le fait accompli. J'ai pris conscience que moi, j'ai eu une bonne étoile. C'était exactement la même situation que lui, mais lui ne s'en est pas sorti», a-t-il ajouté.

Colère

Sa mort, poursuit-il, «m'a vraiment impacté plus que ce que je pensais, ça remue beaucoup de choses en moi». «Il y a eu de la colère aussi. Je dis que je n'ai pas de séquelles post-traumatiques, mais ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui bloque.»

Sécurité dans le ski alpin. «C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Sécurité dans le ski alpin«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Le décès de Matteo Franzoso a relancé le sujet déjà brûlant de la sécurité sur le circuit, de nombreux athlètes appelant la Fédération internationale (FIS) à prendre des mesures pour prévenir les accidents graves, fréquents dans un sport qui va toujours plus vite.

«De la chair à canon»

«On est de la chair à canon», lâche Cyprien Sarrazin. «Et on n'a pas envie d'être le prochain qui fera avancer les choses. On aimerait que ça avance avant qu'on soit les prochains.»

La FIS a assuré vouloir «intensifier le dialogue» sur la sécurité tandis que la Fédération italienne a proposé de limiter le nombre de pistes d'entraînement dans le monde afin que les pistes choisies soient sécurisées par la FIS. De son côté, Sarrazin sait que les solutions ne sont pas toutes évidentes, mais regrette l'absence «d'échanges» et de «remises en question».

Décès de Matteo Franzoso. Le ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution

Décès de Matteo FranzosoLe ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution

«Si déjà ils étaient venus me demander: ‘Comment ça va ? Qu'est-ce que tu penses de ta chute ? Comment tu l'as vécu ?’... Ce serait peut-être pas mal de venir demander aux mecs qui ont vécu ces problèmes comment ils voient les choses. Mais ça n'a pas été le cas, pas directement en tout cas», a-t-il regretté.

«Je ne blâme personne», a-t-il ajouté. «Nous aussi les athlètes, on a longtemps laissé traîner. Mais il y a mieux à faire. On parle de vies humaines et il n'y a plus de procrastination à avoir.»

Vidéo sur le même thème

Arnaud Boisset : «Après une telle tragédie, on remet tout en question»

Arnaud Boisset : «Après une telle tragédie, on remet tout en question»

Au micro de blue Sport, les skieurs valaisans Arnaud Boisset et Justin Murisier racontent leurs pensées et émotions à l'annonce du tragique décès de Matteo Franzoso après une chute à l'entraînement au Chili.

02.10.2025

