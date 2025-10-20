  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'été des skieurs romands «Mon meilleur souvenir ? Le retour sur la neige était cool, mais si je parle sans filtre…»

Clara Francey, de retour de Dübendorf

20.10.2025

Vacances avec les potes, opération ou encore bébé : les skieurs romands de la Coupe du monde racontent au micro de blue Sport leur meilleur souvenir de l'été 2025 avant d'attaquer la nouvelle saison, dont les Jeux olympiques de Milan Cortina (6-22 février 2026) constitueront le point d'orgue.

Clara Francey, de retour de Dübendorf

20.10.2025, 08:30

L'heure de la reprise a sonné pour Marco Odermatt & Co. La saison 2025-2026 de la Coupe du monde de ski alpin démarre ce week-end sur le glacier de Sölden, dans le Tyrol autrichien, avec un géant dames samedi et un géant hommes dimanche.

Sécurité dans le ski alpin. «C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Sécurité dans le ski alpin«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

S'ils ont repris le chemin de l'entraînement il y a de nombreuses semaines déjà, les skieurs helvétiques ont avant cela pu profiter de vacances bien méritées après un hiver 2024-25 de tous les superlatifs, avec notamment 13 médailles mondiales et 64 podiums de Coupe du monde. Mais à quoi ressemble l'été d'un athlète du Cirque blanc ? On a demandé à Daniel Yule, Arnaud Boisset, Marc Rochat et Justin Murisier leur meilleur souvenir estival, et il y en a pour tous les goûts !

Ski alpin. 22 victoires, 64 podiums... : les chiffres fous des Suisses cet hiver

Ski alpin22 victoires, 64 podiums... : les chiffres fous des Suisses cet hiver

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin hommes

  • 26 octobre, Sölden : géant
  • 16 novembre, Levi : slalom
  • 22 novembre, Gurgl : slalom
  • 27-28 novembre, Copper Mountain : super-G / géant
  • 4-7 décembre, Beaver Creek : descente / descente / super-G / géant
  • 13-14 décembre, Val d'Isère : géant / slalom
  • 19-20 décembre, Val Gardena : descente / super-G
  • 21-22 décembre, Alta Badia : géant / slalom
  • 27 décembre, Livigno : super-G
  • 7 janvier, Madonna di Campiglio : slalom
  • 10-11 janvier, Adelboden : géant / slalom
  • 16-18 janvier, Wengen : descente / super-G / slalom
  • 23-25 janvier, Kitzbühel : descente / super-G / slalom
  • 27-28 janvier, Schladming : géant / slalom
  • 1er février, Crans-Montana : descente
  • 6-22 février, JO de Milan Cortina : toutes disciplines
  • 28 février-1er mars, Garmisch Partenkirchen : descente / super-G
  • 7-8 mars, Kranjska Gora : géant / slalom
  • 14-15 mars, Courchevel : descente / super-G
  • 21-25 mars, finales à Lillehammer : toutes disciplines
Montre plus

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin femmes

  • 25 octobre, Sölden : géant
  • 15 novembre, Levi : slalom
  • 23 novembre, Gurgl : slalom
  • 29-30 novembre, Copper Mountain : géant / slalom
  • 6-7 décembre, Tremblant : géant / géant
  • 12-14 décembre, St. Moritz : descente / descente / super-G
  • 16 décembre, Courchevel : slalom
  • 20-21 décembre, Val d'Isère : descente / super-G
  • 28-29 décembre, Semmering : géant / slalom
  • 3-4 janvier, Kranjska Gora : géant / slalom
  • 10-11 janvier, Zauchensee : descente / super-G
  • 13 janvier, Flachau : slalom
  • 17-18 janvier, Tarvisio : descente / super-G
  • 20 janvier, Kronplatz : géant
  • 24-25 janvier, Spindleruv Mlyn : géant / slalom
  • 30-31 janvier, Crans-Montana : descente / super-G
  • 6-22 février, JO de Milan Cortina : toutes disciplines
  • 28 février-1er mars, Soldeu : descente / super-G
  • 7-8 mars, Val di Fassa : descente / super-G
  • 14-15 mars, Are : géant / slalom
  • 21-25 mars, finales à Lillehammer : toutes disciplines
Montre plus

Les plus lus

Un grave accident a eu lieu à l’aéroport de Hong Kong !
La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne
Un terrible incendie sème la mort à Lyon
Giorgia Meloni défie les lois de la politique italienne
Donald Trump brandit de nouvelles menaces !
Les agissements de la Poste suscitent le débat