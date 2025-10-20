Vacances avec les potes, opération ou encore bébé : les skieurs romands de la Coupe du monde racontent au micro de blue Sport leur meilleur souvenir de l'été 2025 avant d'attaquer la nouvelle saison, dont les Jeux olympiques de Milan Cortina (6-22 février 2026) constitueront le point d'orgue.

L'heure de la reprise a sonné pour Marco Odermatt & Co. La saison 2025-2026 de la Coupe du monde de ski alpin démarre ce week-end sur le glacier de Sölden, dans le Tyrol autrichien, avec un géant dames samedi et un géant hommes dimanche.

S'ils ont repris le chemin de l'entraînement il y a de nombreuses semaines déjà, les skieurs helvétiques ont avant cela pu profiter de vacances bien méritées après un hiver 2024-25 de tous les superlatifs, avec notamment 13 médailles mondiales et 64 podiums de Coupe du monde. Mais à quoi ressemble l'été d'un athlète du Cirque blanc ? On a demandé à Daniel Yule, Arnaud Boisset, Marc Rochat et Justin Murisier leur meilleur souvenir estival, et il y en a pour tous les goûts !

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin hommes 26 octobre, Sölden : géant

16 novembre, Levi : slalom

22 novembre, Gurgl : slalom

27-28 novembre, Copper Mountain : super-G / géant

4-7 décembre, Beaver Creek : descente / descente / super-G / géant

13-14 décembre, Val d'Isère : géant / slalom

19-20 décembre, Val Gardena : descente / super-G

21-22 décembre, Alta Badia : géant / slalom

27 décembre, Livigno : super-G

7 janvier, Madonna di Campiglio : slalom

10-11 janvier, Adelboden : géant / slalom

16-18 janvier, Wengen : descente / super-G / slalom

23-25 janvier, Kitzbühel : descente / super-G / slalom

27-28 janvier, Schladming : géant / slalom

1er février, Crans-Montana : descente

6-22 février, JO de Milan Cortina : toutes disciplines

28 février-1er mars, Garmisch Partenkirchen : descente / super-G

7-8 mars, Kranjska Gora : géant / slalom

14-15 mars, Courchevel : descente / super-G

