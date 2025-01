«Mon objectif, c'est vraiment la saison prochaine. Cette saison, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'imaginais», a souligné l'Américaine Lindsey Vonn samedi après la descente de Garmisch-Partenkirchen, qu'elle n'a pas terminé.

Lindsey Vonn se focalise sur sa prochaine saison. AP

Keystone-SDA ATS

Partie avec le dossard no 28, Lindsey Vonn a subi un petit choc en course au passage clé de la Hölle. «J'aurais peut-être pu me battre, mais c'était trop de risque pour moi. Je n'ai pas besoin de cela», a-t-elle souligné en zone mixte.

Elle a préféré ne pas forcer à cet endroit, où plusieurs chutes se sont produites (dont celle de Nina Ortlieb, victime d'une fracture du tibia droit). «Dieu merci, je ne suis pas tombée. Il y a eu de grosses chutes avant, sur la même portion où j'ai reçu un coup. Je suis reconnaissante de ne pas être tombée», a précisé l'Américaine de 40 ans.

«Mes sensations sont bonnes, je suis rapide, mais pas aussi rapide que ce que je souhaite», a-t-elle ajouté, consciente de devoir s'armer de patience pour la suite. «La vitesse est là, je suis stable. Je ne dois pas tout risquer. Je veux juste avoir du plaisir et profiter du moment. Mon objectif, c'est vraiment la saison prochaine. Cette saison, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'imaginais. J'espérais être ouvreuse à Cortina, finalement j'ai fait ouvreuse à Beaver Creek et j'ai fait ma première descente à St-Anton. C'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais», a-t-elle apprécié.

Vonn a fait son retour en Coupe du monde sur le super-G de St-Moritz, avec une 14e place, avant de s'approcher du podium à St- Anton avec une sixième place en descente et une 4e place en super-G. Les Jeux olympiques se déroulent l'année prochaine à Cortina d'Ampezzo, où l'Américaine s'est imposée à 12 reprises en Coupe du monde.