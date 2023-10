Scène cocasse, instant gênant, vidéo hilarante ou encore coup de gueule : le monde du sport réserve souvent son lot de moments insolites, que ce soit en compétition ou sur les réseaux sociaux. Voici le dernier en date...

Habitué aux prouesses techniques, Andri Ragettli a eu une nouvelle idée complètement folle cet été. «C'était mon projet vidéo le plus difficile jusqu'à présent. J'ai commandé des chaussures à semelles et j’ai essayé de glisser le plus loin possible. J'ai passé un nombre incalculable d'heures à échouer. Mais après 462 tentatives, j'ai finalement réussi», a commenté le skieur de Flims.

Pour rappel, le Grison s’était fracturé une côte à l'entraînement en fin de saison dernière. Visiblement, Ragettli a retrouvé toutes ses sensations. De bon augure pour l’hiver à venir.