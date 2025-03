Le duo suisse composé du Fribourgeois Robin Bussard et de la Neuchâteloise Marianne Fatton a obtenu une médaille lors des Mondiaux de Morgins. Ils ont terminé au troisième rang en relais mixte.

Robin Bussard et sa coéquipière Marianne Fatton ont décroché le bronze aux Mondiaux (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

La victoire est revenue aux Français Emily Harrop et Thibault Anselmet. Ceux-ci ont précédé les Espagnols Ana Alonso et Oriol Cardona de moins d'une seconde après plus d'une demi-heure d'efforts, sous le soleil à 1650 mètres d'altitude dans la station située en Valais.

Le relais mixte figurera pour la première fois l'an prochain au programme des Jeux olympiques d'hiver.