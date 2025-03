Imbroglio en saut : il perd sa médaille à cause de sa... tenue

Les Suisses sont restés loin du podium lors du saut au grand tremplin des Mondiaux de Trondheim. Gregor Deschwanden a été leur meilleur représentant avec un septième rang un peu frustrant. De leur côté, les Norvégiens, dont le médaillé d’argent Marius Lindvik, ont été disqualifiés après le concours.

Initial deuxième, Marius Lindvik a été disqualifié après le concours. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deschwanden a effectué deux bonds à 129 et 133,5 m. Une prestation solide, mais qui ne lui a pas permis de pouvoir prétendre à la lutte pour les médailles. Killian Peier s'est classé 20e et Yanick Wasser 24e alors que Simon Ammann ne s'est pas qualifié pour la finale des 30 meilleurs.

Les Norvégiens disqualifiés !

La victoire a souri au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138 et 140,5 m. Son deuxième saut a été le plus long de la journée. Il a devancé l'Autrichien Jan Hoerl (134/137) et le Japonais Ryoyu Kobayashi (135,5/137).

Le classement a changé après le concours. En raison de combinaisons jugées non conformes, les Norvégiens Marius Lindvik et Johann Andre Forfang, initialement deuxième et cinquième, ont été disqualifiés.