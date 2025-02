Les Suisses sont très bien placés après la descente du combiné par équipe des Mondiaux de Saalbach. Alexis Monney (Suisse 2) a en effet signé le meilleur temps devant Franjo von Allmen (Suisse 1).

Franjo von Allmen s'est classée 2e de la descente du combiné, à deux petits centièmes d'Alexis Monney. KEYSTONE

ATS Clara Francey

Les deux jeunes spécialistes de vitesse ont dominé le premier acte de cette épreuve. Monney - qui sera relayé en slalom par Tanguy Nef - a précédé von Allmen - dont le coéquipier est Loïc Meillard - de 0''02. Le podium provisoire est complété par Italie 1 : Dominik Paris a perdu 0''46 qu'Alex Vinatzer tentera de combler entre les piquets cet après-midi.

Suisse 4 (Stefan Rogentin et Marc Rochat) accuse un retard de 1''08, alors que Suisse 3 (Justin Murisier et Daniel Yule) se retrouve à 1''14. Parmi les équipes qui comptent des spécialistes de slalom et espèrent remonter vers le podium, France 1 (Nils Allègre et Clément Noël) est à 1''15 et Autriche 1 (Vincent Kriechmayr et Manuel Feller) à 1''31.