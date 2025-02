Nadine Fähndrich a brillé samedi à Cogne. La Lucernoise a pris la 2e place du sprint en style classique dans la station du Val d'Aoste, décrochant son 11e podium individuel en Coupe du monde.

Nadine Fähndrich a terminé 2e du sprint de Cogne KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Auteure du 4e temps de la qualification, Nadine Fähndrich s'est frayé un chemin jusqu'en finale en se classant 2e de sa série tant en quarts qu'en demi-finales. En finale, la gagnante de la 5e étape du dernier Tour de Ski n'a été devancée que par la Suédoise Maja Dahlqvist, pour 94 centièmes.

Neuvième samedi, Alina Meier a quant à elle confirmé l'excellence de sa forme. La Davosienne, 10e du sprint en skating disputé en Engadine une semaine plus tôt, s'est à nouveau hissée en demi-finale. Elle a même échoué aux portes de la finale, manquant le deuxième ticket de «lucky loser» pour une poussière de secondes.

Seuls Suisses ayant passé l'écueil des qualifications chez les messieurs, Valerio Grond et Janik Riebli ont été éliminés dès les quarts de finale, terminant respectivement 5e et 6e de la troisième série. Mais les deux hommes sont plus à l'aise en skating.