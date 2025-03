Nadja Kaelin a pris une très bonne 8e place lors du 10 km classique des Mondiaux de Trondheim. La Grisonne âgée de 23 ans a ainsi confirmé son 6e rang obtenu dimanche lors du skiathlon.

Très bonne course de Nadja Kaelin. ats

Keystone-SDA, ats ATS

La Suissesse a fini à 31 secondes seulement de la médaille d'or et à 18''9 de la troisième marche du podium, laissant notamment derrière elles toutes les Finlandaises. C'est dire qu'elle a vraiment évolué à un excellent niveau.

Sous la neige, la course a tourné comme 48 heures plus tôt en un duel très serré entre Ebba Andersson et Therese Johaug. Et au désespoir du public de Trondheim, la Suédoise a encore eu le dernier mot.

La Norvégienne, de retour sur le circuit cet hiver à 36 ans après trois ans de pause et la naissance d'une fille, a échoué pour 1''3 face à Andersson (27 ans). Elle espère enfin décrocher l'or durant le 50 km.

Le bronze est revenu à la Suédoise Frida Karlsson, à 12''1. Elle a relégué au pied du podium l'étonnante Autrichienne Terersa Stadlober, qui a mené jusqu'au temps intermédiaire pris après 5,9 km.

L'autre Suissesse en lice mardi, Marina Kaelin, a pour sa part terminé 23e à 2'31''9. Elle n'est autre que la soeur cadette de Nadja.