  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana 2027 «Ma priorité, les familles des victimes» – Féraud se retire du comité des Mondiaux

ATS

16.1.2026 - 11:26

Vice-président du comité d'organisation des Mondiaux de ski alpin 2027 à Crans-Montana, Nicolas Féraud a remis jeudi sa démission. Le conseiller communal Sébastien Rey le remplacera.

Nicolas Feraud, maire de la ville de Crans-Montana, ici lors d'une conférence de presse à la Coupe du monde de ski alpin, à Crans-Montana.
Nicolas Feraud, maire de la ville de Crans-Montana, ici lors d'une conférence de presse à la Coupe du monde de ski alpin, à Crans-Montana.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.01.2026, 11:26

16.01.2026, 11:27

Président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud a informé le Conseil communal qu'il désirait quitter sa fonction. Nicolas Féraud entend se consacrer totalement à la présidence de la commune et à la conduite de la gestion de crise induite par la tragédie du 1er janvier 2026.

Drame de Crans-Montana. «Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

Drame de Crans-Montana«Je porterai ce fardeau toute ma vie» - Un président éprouvé reconnaît un manquement

«La gestion de la situation de crise, ainsi que la conduite des affaires courantes propres à la direction de la commune appellent toutes mes forces disponibles, explique-t-il dans un communiqué. C’est pourquoi j’ai décidé de démissionner du Comité d'organisation des championnats du monde de ski. Je remercie le Comité d’organisation pour son remarquable travail dans les conditions rendues particulièrement difficiles depuis le 1er janvier dernier. Ma priorité est de tout mettre en oeuvre pour que les familles des victimes obtiennent des réponses et que la Justice puisse déterminer les responsabilités de chacun.»

Sébastien Rey le remplace

Le Conseil communal de Crans Montana a pris acte de la démission de Nicolas Féraud et a transmis la candidature du conseiller communal Sébastien Rey pour le remplacer en qualité de vice-président du comité.

Pas de contrôle depuis 2019. La commune «assumera toute la responsabilité que la justice déterminera»

Pas de contrôle depuis 2019La commune «assumera toute la responsabilité que la justice déterminera»

Les plus lus

Le montant de la caution exigée pour les époux Moretti dévoilé !
Enterrement repoussé, corps rappelé: malaise autour d’un décès à Crans-Montana
Avalanche à Chamoson: un policier valaisan décède, deux héliportés
«La position de Londres est de nature destructive» - Le Kremlin s’emporte !
La «fille cachée» de Freddie Mercury est morte à l'âge de 48 ans
«C’était presque pire» - Laurence Ferrari vole au secours de Léa Salamé