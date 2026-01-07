  1. Clients Privés
Slalom de Madonna Noël l'emporte, le podium devra encore attendre pour Tanguy Nef

Clara Francey

7.1.2026

Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom nocturne de Madonna di Campiglio, remporté par Clément Noël. Tanguy Nef, 2e de la première manche, a terminé 10e, juste devant Loïc Meillard.

Keystone-ATS

07.01.2026, 21:56

07.01.2026, 23:02

Le podium se refuse donc toujours à Tanguy Nef. Prometteur 2e de la première manche à 0''16 du Finlandais Eduard Hallberg, le Genevois de 29 ans n'a pas tenu le choc mercredi sur le second tracé. Sans commettre de grosse faute, il a reculé au 10e rang, concédant 0''59 seulement au vainqueur.

Slalom de Madonna. Tanguy Nef 2e d'une première manche aux écarts infimes

Slalom de MadonnaTanguy Nef 2e d'une première manche aux écarts infimes

Les écarts, déjà infimes à l'issue de la première manche, sont restés très serrés. Clément Noël a cueilli son 15e succès en Coupe du monde en devançant de 0''12 Eduard Hallberg, qui confirme donc son étonnante 3e place de Levi. La 3e place est revenue à un autre Français, Paco Rassat, qui a terminé à 0''37.

Loïc Meillard, 18e de la première manche mais à seulement 0''87 de la tête, doit donc se contenter d'un 11e rang final à 0''74 du vainqueur. Le champion du monde en titre de la discipline, qui restait sur une 3e place à Alta Badia, a surtout profité des éliminations pour grimper dans la hiérarchie.

Slalom d’Alta Badia. Meillard s’offre un beau cadeau, McGrath «sabote» Noël

Slalom d’Alta BadiaMeillard s’offre un beau cadeau, McGrath «sabote» Noël

Yule et Rochat manquent le coche

Trois fois vainqueur sur cette même piste (2018, 2020, 2022), Daniel Yule n'a pas connu le déclic qu'il espérait mercredi soir. Le Valaisan, 21e de la première manche, est parti à la faute sur le second tracé. Sa 11e place de Gurgl à la mi-novembre demeure son seul top 20 de l'hiver.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Quatrième Suisse qualifié pour la manche finale - avec le 30e temps, Marc Rochat a également connu l'élimination pour son 100e départ en Coupe du monde. Le Vaudois de 33 ans n'a pas encore marqué le moindre point cet hiver.

Autre Helvète en difficulté cette saison, Ramon Zenhäusern n'avait quant à lui pas rallié l'arrivée de la première manche. Tous les quatre ont encore l'occasion de décrocher un ticket olympique, quatre autres slaloms étant prévus jusqu'à la fin janvier (Adelboden, Wengen, Kitzbühel et Schladming).

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Le skieur parfait de Tanguy Nef

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur genevois Tanguy Nef «construit» son skieur parfait.

12.11.2025

