«C'est décevant» - Nouveau coup dur pour Aleksander Aamodt Kilde

Le chemin de croix se poursuit pour Aleksander Aamodt Kilde, victime d'une terrible chute à Wengen le 13 janvier dernier. Alors qu'il avait pu remonter sur les skis il y a quelques semaines, le Norvégien doit interrompre sa rééducation en raison d'une infection à l'épaule.

blue Sport Clara Francey

Plus de six mois après sa lourde chute lors de la descente de Wengen qui lui avait valu un déboîtement de l'épaule et ainsi qu'une profonde lacération du mollet droit, Aleksander Aamodt Kilde doit marquer un temps d'arrêt dans sa rééducation comme il l'a expliqué ce mardi sur Instagram.

«Petite (grande) mise à jour... pas le genre d'«update» que j'aurais pu imaginer il y a seulement 4 jours. Mais voilà. Une douleur accrue s'est manifestée dans mon épaule réparée au cours des deux dernières semaines, ce qui semblait être une réaction normale après avoir augmenté la charge et m'être entraîné plus «normalement»», commence par expliquer le fiancé de Mikaela Shiffrin.

Avant de poursuivre : «Pour faire court, j'ai contracté une infection qui a causé des dommages, ce qui constitue un recul dans ma rééducation de l'épaule. Cela signifie 6 semaines d'antibiotiques intraveineux tous les jours par le biais d'un PICC Line qui restera dans mon bras jusqu'à ce que l'infection ait disparu et que l'os ait «retrouvé son sourire». Après ces 6 semaines, nous verrons quelles seront les prochaines étapes. Voilà, c'est un peu décevant, mais nous allons continuer à nous battre».

Espérons que ce nouveau coup dur ne vienne pas chambouler les plans du Norvégien de 31 ans, qui envisage un retour sur le circuit la saison prochaine.