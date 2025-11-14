Renouveau pour Yule et espoir pour Zenhäusern

Les premiers slaloms de l'hiver sont prévus ce week-end à Levi, en Finlande. Les Suisses espèrent y jouer un rôle en vue. Ci-dessous, quelques points à remarquer avant que la compétition ne commence.

Le skieur parfait de Daniel Yule Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur valaisan Daniel Yule «construit» son skieur parfait. 13.11.2025

Keystone-SDA ATS

Daniel Yule

Pendant 19 ans, Daniel Yule (32 ans) a fait confiance à Fischer. Le Valaisan a gagné sept slaloms de Coupe du monde pour un total de 19 podiums avec les skis jaune fluo. Pour cette saison, il chaussera des Atomic, la marque qui équipe notamment Mikaela Shiffrin, Zrinka Ljutic, Sofia Goggia et Aleksander Kilde.

«J'ai eu de la peine à franchir ce pas. Le romantique qui est en moi aurait bien fini sa carrière avec la marque sur laquelle j'ai débuté», a expliqué Yule. Il a cependant senti avoir besoin d'une nouvelle impulsion au niveau de son matériel.

Après un hiver décevant, le Valaisan doit lutter pour rester dans le top 15. Il est actuellement 15e, six rangs derrière le Genevois Tanguy Nef qui est désormais le deuxième meilleur Suisse dans la discipline derrière Loïc Meillard (no 1).

Ramon Zenhäusern

Ramon Zenhäusern (33 ans) espère rebondir après une saison à oublier. Ejecté du top 30 mondial, relégué du cadre A au cadre C de Swiss-Ski, le double mètre valaisan n'a inscrit que cinq fois des points en 2024/25.

Il espère que sa dernière course de l'hiver dernier, un 10e rang à Hafjell avec le meilleur chrono en finale, lui servira de déclic. «On ne signe pas un meilleur temps de manche par hasard. Cela montre que je peux encore skier vite», a dit Zenhäusern, qui a pu se préparer cet été sans le moindre problème physique.

Le Valaisan est le sixième Suisse dans la liste de départ mondiale derrière Loïc Meillard (no 1), Tanguy Nef (9), Daniel Yule (15), Luca Aerni (31) et Marc Rochat (32).

Loïc Meillard et Camille Rast

L'an passé, Loïc Meillard (2e) et Camille Rast (3e) ont manqué de peu le globe du slalom. Ils ont par contre gagné l'or aux Mondiaux Saalbach et mènent le classement WCSL.

Michelle Gisin et Mélanie Meillard

Le nom de Michelle Gisin ne figure plus sur les listes de départ en slalom. Après un 19e rang comme meilleur résultat après cinq courses la saison dernière, l'Obwaldienne a décidé dès janvier de se concentrer uniquement sur les disciplines de vitesse. Elle va aussi renoncer au géant, en tout cas en début de saison.

Mélanie Meillard va pour sa part tout miser sur le slalom. La jeune soeur de Loïc ne disputera donc plus de géant.

La concurrence

La Slovaque Petra Vlhova toujours absente, l'Américaine Mikaela Shiffrin de retour après une blessure, le cercle des candidates à la victoire s'est élargi chez les femmes. L'hiver dernier, quatre skieuses ont gagné dans la discipline des virages courts, à savoir Shiffrin (4), la Croate Zrinka Ljutic (3), Camille Rast (2) et l'Autrichienne Katharina Truppe (1). Derrière, Lena Dürr, Wendy Holdener, Katharina Liensberger, Anna Swenn Larsson et Sara Hector sont toutes montées plus d'une fois sur le podium.

Chez les hommes, les Norvégiens ont donné le ton. Henrik Kristoffersen a remporté deux courses et le petit globe, mais ses compatriotes Timon Haugan (3) et Atle Lie McGrath (1) ont aussi connu les joies de la victoire. Le Français Clément Noël s'est imposé à quatre reprises, mais il a connu autant d'éliminations.