Les Suisses ont à nouveau brillé en Coupe d’Europe à Verbier. Après le triplé réussi en super-G trois jours plus tôt, ils ont signé un doublé jeudi lors de la première des deux descentes prévues dans la station valaisanne. Le Zurichois Alessio Miggiano a devancé le Vaudois Gaël Zulauf.

Alessio Miggiano a signé jeudi à Verbier sa troisième victoire en Coupe d’Europe. KEYSTONE

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Clara Francey

Révélé en décembre par sa 5e place en Coupe du monde à Val Gardena, Alessio Miggiano a cueilli jeudi son troisième succès en Coupe d’Europe, le troisième en descente. Il s’est imposé avec 0’’30 d’avance sur Gaël Zulauf, déjà 2e en super-G mardi.

Dix autres Suisses ont fini dans les points sur la piste des Attelas jeudi : Livio Hiltbrand (5e), Lenz Hächler (8e), Philipp Kälin (10e), Delio Kunz (12e), Eric Wyler (14e), Josua Mettler (19e), Lars Rösti (20e), Arnaud Boisset (23e), Dominic Ott (26e) et Fabian Spring (30e).