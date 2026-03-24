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Duel pour le globe de géant Marco Odermatt sous la menace de Lucas Pinheiro Braathen

ATS

24.3.2026 - 04:00

Marco Odermatt va devoir s'employer mardi à Hafjell pour le géant des finales de la Coupe du monde. Leader de la discipline, il compte 48 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen.

Marco Odermatt espère bien pouvoir empocher un cinquième globe en géant.
Marco Odermatt espère bien pouvoir empocher un cinquième globe en géant.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.03.2026, 04:00

24.03.2026, 07:47

Le patron de la Coupe du monde va s'élancer une dernière fois cette saison en Norvège avant de pouvoir respirer un peu après cette longue saison. Et pas question de la jouer en dilettante puisque le Nidwaldien a sur ses basques Lucas Pinheiro Braathen, contrairement au Super-G et à la descente où il avait gagné le globe avant la dernière épreuve.

Super-G de Lillehammer. Marco Odermatt fulmine : «C’était la pire course des cinq ou six dernières années»

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Le Brésilien, champion olympique, ne compte que 48 points de retard sur le patron de la Coupe du monde. Cela signifie que si Braathen s'impose, Odermatt devra terminer au pire 3e pour conserver son bien et réaliser pour la troisième année d'affilée un quadruplé général-descente-Super-G-géant.

En cas de victoire, ce serait son cinquième globe en géant consécutif et son 17e au total. Il se rapprocherait des 20 de Marcel Hirscher et égalerait Ted Ligety dans la discipline. Ne resteraient devant le duo que Hirscher avec six et Ingemar Stenmark avec 7 boules de cristal.

Mathématiquement, «Odi» peut encore être également devancé par Loïc Meillard. Le champion olympique de slalom possède 89 points de retard. Il faudrait donc qu'Odermatt ne rallie pas l'arrivée et que Meillard l'emporte pour rafler le globe, tout en tenant compte du résultat de Braathen.

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