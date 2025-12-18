Odermatt coiffe von Allmen et rejoint «La Bomba» au club des 50 victoires !

  1. Clients Privés
Descente de Val Gardena Un 50e succès pour Odermatt, vainqueur devant von Allmen

Clara Francey

18.12.2025

Marco Odermatt tient sa 50e victoire en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté la première descente de Val Gardena en devançant de 0''15 Franjo von Allmen pour un doublé helvétique.

Une 50e victoire en Coupe du monde pour Marco Odermatt !

Une 50e victoire en Coupe du monde pour Marco Odermatt !

À Val Gardena jeudi, Marco Odermatt a décroché la 50e victoire de sa carrière en Coupe du monde, égalant ainsi l'Italien Alberto Tomba.

18.12.2025

Keystone-ATS

18.12.2025, 14:34

18.12.2025, 16:27

Et la voilà la 50e! En dominant une nouvelle fois la Saslong, certes raccourcie, Marco Odermatt fait son entrée dans le «Top 50». Il égale Alberto Tomba et n'est plus qu'à quatre victoires du podium et de Hermann Maier avec ses 54 succès.

Cette 50e victoire, la sixième en descente, «Super Marco» l'a forgée dans le Ciaslat, ce passage mythique qui ressemble un peu à du ski-cross avec ses «rollers». Odermatt est entré avec une vitesse folle et a pu la conserver jusqu'à l'arrivée. Il a toutefois dû attendre un bon moment avant de savourer. La faute au brouillard qui a repoussé le départ de 11h45 à 13h et qui est revenu interrompre la course pendant une bonne demi-heure après le dossard 22.

Von Allmen proche du boss

«C'est cool, vraiment génial, a lancé le vainqueur du jour au micro de SRF. Quand tu sais le matin qu'il y aura un peu de brouillard et que le départ est sans cesse repoussé, c'est toujours un peu bizarre. J'ai vu la descente de Franjo et je me suis dit que c'était une très bonne descente. Je ne savais pas si je pouvais aller plus vite. Mais j'ai réussi une super course et ça a suffi pour quelques centièmes. C'est toujours important de bien passer le Ciaslat. Les 50 victoires en Coupe du monde ne revêtent pas encore beaucoup d'importance. Mais c'est incroyable ce qui s'est déjà passé cette saison.»

Après le triplé en géant à Val d'Isère, la Suisse fête un doublé. Derrière le maître, on retrouve Franjo von Allmen. Le champion du monde a été excellent des Bosses de Chameau au Ciaslat, mais il a concédé un tout petit peu trop de temps à son chef de file. Il signe son 9e podium, le 6e dans la discipline-reine. «C'était important, aussi pour le moral, a reconnu le Bernois. Mon objectif était de faire une bonne descente sans erreur, de montrer du bon ski. Ca fait du bien. Je ne doutais pas vraiment. J'ai juste besoin d'un peu de temps en début de saison pour me mettre en route. Et là c'était bien de pouvoir vraiment me lancer. Maintenant, je me réjouis de tout ce que cette saison va m'apporter.»

Géant de Val d'Isère. Encore un triplé : l’armada suisse dans la continuité de l’an dernier

Géant de Val d'IsèreEncore un triplé : l’armada suisse dans la continuité de l’an dernier

Le podium est complété par l'éternel Dominik Paris à 0''19. Le Transalpin de 36 ans, vainqueur en 2023, décroche son 51 podium, le 33e en descente.

Descente de Val Gardena. Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !

Descente de Val GardenaUn skieur norvégien victime d’une horrible chute !

Dix Suisses dans le top 30

Les trois hommes ont cependant eu quelques sueurs lors du passage du dossard 47 de Nils Alphand. Le fils de Luc a bien failli créer une immense surprise, mais il a finalement pris la 5e place à 0''27, juste derrière son compère Nils Allègre.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Alexis Monney a réussi une course correcte. Il termine 9e à 0''81. Solide sur le haut, il a perdu trop de temps dans les deux derniers secteurs. Marco Kohler apprécie lui les descentes en Italie. En 2023, il avait pris la 8e place sur la Saslong. Cette fois, il a manqué son quatrième top 10 avec une belle 11e place.

Swiss-Ski place encore six autres coureurs dans les 30. Alessio Miggiano décroche ses premiers points en Coupe du monde grâce à sa 18e place. Niels Hintermann est 20e, Justin Murisier 22e, Lars Rösti 26e et Livio Hiltbrand 28e. Quant à Stefan Rogentin, il n'a jamais trouvé les clefs et se classe au 30e rang.

Le skieur parfait de Justin Murisier

Le skieur parfait de Justin Murisier

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le Valaisan Justin Murisier «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

