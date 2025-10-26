Le jour de la fête nationale autrichienne, Marco Schwarz a failli apporter une deuxième victoire à son pays lors du week-end d'ouverture de la Coupe du monde à Sölden. Mais Marco Odermatt lui a barré la route. Le retour en force de l'Autrichien de 30 ans laisse présager le retour d'une rivalité pour le classement général.

Marco Schwarz a failli apporter une deuxième victoire à son pays lors du week-end d'ouverture de la Coupe du monde à Sölden (à gauche). ats

Keystone-SDA ATS

De nombreux fans exultent lorsqu'ils voient le premier temps intermédiaire d'Odermatt: le Suisse est tout juste derrière le leader local. Pendant un court instant, une nouvelle victoire à domicile semble possible pour l'Autriche, mais le Nidwaldien reprend le rythme les virages suivants et franchit finalement la ligne d'arrivée avec 24 centièmes d'avance sur Schwarz.

Le 11e temps le plus rapide de la deuxième manche a suffi à Odermatt pour fêter sa troisième victoire sur le glacier du Rettenbach, après celles de 2021 et 2022. Le skieur de 28 ans rejoint ainsi Hermann Maier au palmarès – seul Ted Ligety a gagné une fois de plus à Sölden.

«C'est définitivement le départ parfait», a déclaré Odermatt après sa victoire. Finalement, cette course s'est déroulée dans des conditions particulières. Dès la première manche, le parcours avait été raccourci, et la deuxième manche a été repoussée d'une heure en raison des chutes de neige, puis s'est déroulée au pas de charge. «C'était difficile, mais quelque part, j'aime bien devoir me battre un peu dans la neige», a ajouté le champion olympique du géant (Pékin 2022).

L'Autriche fait son retour

Mais Odermatt a également senti que la concurrence s'était élargie. Les Autrichiens, en particulier, ont envoyé un signal fort avec trois skieurs dans les six premiers. Derrière Schwarz, Stefan Brennsteiner s'est classé 4e, et le champion du monde en titre Raphael Haaser a obtenu son meilleur résultat en Coupe du monde jusqu'à présent avec une 6e place. Tout cela après que Julia Scheib soit devenue la première Autrichienne à remporter un géant depuis mars 2016. Une satisfaction particulière pour l'équipe autrichienne, qui a souvent eu du mal ces dernières années à Sölden.

La course a été une grande joie pour Marco Schwarz. Pour le trentenaire, il s'agissait du premier podium depuis sa grave blessure en décembre 2023, lorsqu'il s'était déchiré les ligaments croisés lors de la descente de Bormio. A l'époque, il avait dû interrompre sa saison alors qu'il était leader du classement général. Schwarz s'est donc montré libéré en zone mixte: «Cette deuxième place est très émouvante pour moi après tout ce que j'ai traversé.»

Nouvel épisode du «duel des Marco»?

Schwarz s'était battu pour revenir en Coupe du monde la saison dernière et avait attiré l'attention au printemps en se classant 5e et 6e lors des géants de Kranjska Gora (Slovénie) et de Sun Valley (Etats-Unis). Avant la saison actuelle, le camp autrichien avait déclaré que Schwarz avait été convaincant lors des entraînements. Il a maintenant confirmé cette forte impression en compétition.

«Il est très rapide», a également reconnu Odermatt, qui n'a eu que des bons mots pour son concurrent: «Il est extrêmement gentil, toujours fair-play et mérite à nouveau de monter sur le podium.»

Seul le déroulement de la saison nous dira si le «duel des Marco» est bien relancé. Odermatt est en tout cas prêt à relever tous les défis. «Ces dernières semaines, on m'a souvent demandé si la soif de succès était toujours là. Je me suis bien sûr aussi posé cette question», a expliqué le champion nidwaldien. Avec sa première apparition, il a donné la réponse au public – et surtout à lui-même.

Archive sur le ski alpin