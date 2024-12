Marco Odermatt a pris le pouvoir au classement général de la Coupe du monde.

Marco Odermatt peut prendre le large au général ce week-end sda

Le Nidwaldien, qui a signé deux victoires consécutives avant Noël, en descente à Val Gardena et en géant à Alta Badia, peut profiter de l'étape de Bormio pour prendre le large.

Une descente puis un super-G sont prévus samedi et dimanche dans la station de la Valteline, que Marco Odermatt retrouve avec plaisir. Il a en effet remporté les deux derniers super-G disputés sur la piste Stelvio (en 2022 et en 2023), et y a terminé deux fois 2e en descente (en 2021 et en 2023).

Vainqueur en descente un an plus tôt, Cyprien Sarrazin devait à nouveau être son grand rival mais il a lourdement chuté vendredi à l'entraînement. Le Valaisan Justin Murisier espère quant à lui confirmer son succès de Beaver Creek dans la discipline, lui qui avait terminé 4e l'an dernier à Bormio. Mattia Casse ou Cameron Alexander peuvent aussi jouer les premiers rôles.