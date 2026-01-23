Marco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super-G de Kitzbühel Odermatt devance von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Nicolas Larchevêque

23.1.2026

Marco Odermatt a remporté le super-G Coupe du monde de Kitzbühel comme déjà l'hiver dernier. Le Nidwaldien a précédé le Bernois Franjo von Allmen de trois petits centièmes.

Marco Odermatt remporte le super-G de Kitzbühel

Marco Odermatt remporte le super-G de Kitzbühel

23.01.2026

Keystone-ATS

23.01.2026, 12:36

23.01.2026, 13:55

Grand dominateur du cirque blanc, Odermatt a ainsi fêté la 53e victoire de sa carrière en Coupe du monde et la 17e en super-G. C'est aussi son 8e succès de la saison. Il espère bien en ajouter un autre samedi lors de la mythique descente, qui constitue l'un de ses grands objectifs de l'hiver.

«Je n'ai pas fait une course parfaite, les sensations étaient loin d'être idéales. Pour être honnête, j'ai été surpris de voir du vert à l'arrivée», a déclaré le vainqueur au micro de la SRF. Odermatt a dit avoir dû faire de petites corrections au Lerchenschuss et dans la Hausbergkante. «Mais ensuite, c'était très bon dans le schuss final, la ligne était parfaite», a-t-il expliqué.

Frustration pour von Allmen

Franjo von Allmen n'est pas passé loin de battre le maître. Le champion du monde de descente a échoué à trois centièmes, un écart bien frustrant pour lui. Le Bernois va sans doute se demander où il a égaré ces poussières de seconde.

«Hier soir, je me suis couché en me disant que j'allais gagner aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai été agacé quand Marco m'a passé devant pour trois centièmes. Mais maintenant, avec le recul, je dois me dire que c'est Marco, je suis deuxième et je peux être satisfait», a déclaré le Bernois.

Franzoni hors du top 10

Derrière le duo suisse, le podium a été complété par l'Autrichien Stefan Babinsky, à 0''25. Celui-ci a ainsi confirmé son récent 2e rang à Wengen dans la même discipline.

Troisième meilleur Helvète, le Grison Stefan Rogentin a pris la 8e place à 0''45 dans une course aux écarts très serrés. Vu par nombreux comme l'un des grands favoris, le jeune Italien Giovanni Franzoni, victorieux la semaine dernière lors du super-G de Wengen, a cette fois dû se contenter du 12e rang à 0''66.

Super-G de Wengen. La surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

Super-G de WengenLa surprise du chef Franzoni, von Allmen troisième : la Suisse reste sur sa faim

Tous deux handicapés par une légère grippe, le Valaisan Justin Murisier (32e à 1''13) et le Fribourgeois Alexis Monney (40e à 1''36) n'ont pas réussi à s'illustrer. Ils ont fini au-delà des points. Marco Kohler y est pour sa part arrivé en finissant 27e. Tant Arnaud Boisset qu'Alessio Miggiano ont été éliminés.

Un miracle pour Sejersted

L'image du jour a concerné le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted. Déséquilibré peu après le départ, il semblait promis à une grosse chute. Mais il a réussi de manière incroyable à éviter le crash pour finir à une incroyable 5e place à 0''36 d'Odermatt.

La grosse frayeur de Sejersted à Kitzbühel

La grosse frayeur de Sejersted à Kitzbühel

Adrian Smiseth Sejersted a eu très chaud lors du super-G de Kitzbühel vendredi. Malgré sa frayeur, il a terminé à la cinquième place.

23.01.2026

Les plus lus

La charge de Trump contre la Suisse décortiquée
Une figure de la RTS et de la série «Les Pique-Meurons» est morte
Marco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
On sait d’où vient l’ecchymose à la main de Donald Trump