Marco Odermatt devance Franjo von Allmen : doublé suisse sur la Streif !

Marco Odermatt a remporté le super-G Coupe du monde de Kitzbühel comme déjà l'hiver dernier. Le Nidwaldien a précédé le Bernois Franjo von Allmen de trois petits centièmes.

Marco Odermatt remporte le super-G de Kitzbühel 23.01.2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Grand dominateur du cirque blanc, Odermatt a ainsi fêté la 53e victoire de sa carrière en Coupe du monde et la 17e en super-G. C'est aussi son 8e succès de la saison. Il espère bien en ajouter un autre samedi lors de la mythique descente, qui constitue l'un de ses grands objectifs de l'hiver.

«Je n'ai pas fait une course parfaite, les sensations étaient loin d'être idéales. Pour être honnête, j'ai été surpris de voir du vert à l'arrivée», a déclaré le vainqueur au micro de la SRF. Odermatt a dit avoir dû faire de petites corrections au Lerchenschuss et dans la Hausbergkante. «Mais ensuite, c'était très bon dans le schuss final, la ligne était parfaite», a-t-il expliqué.

Frustration pour von Allmen

Franjo von Allmen n'est pas passé loin de battre le maître. Le champion du monde de descente a échoué à trois centièmes, un écart bien frustrant pour lui. Le Bernois va sans doute se demander où il a égaré ces poussières de seconde.

«Hier soir, je me suis couché en me disant que j'allais gagner aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai été agacé quand Marco m'a passé devant pour trois centièmes. Mais maintenant, avec le recul, je dois me dire que c'est Marco, je suis deuxième et je peux être satisfait», a déclaré le Bernois.

Franzoni hors du top 10

Derrière le duo suisse, le podium a été complété par l'Autrichien Stefan Babinsky, à 0''25. Celui-ci a ainsi confirmé son récent 2e rang à Wengen dans la même discipline.

Troisième meilleur Helvète, le Grison Stefan Rogentin a pris la 8e place à 0''45 dans une course aux écarts très serrés. Vu par nombreux comme l'un des grands favoris, le jeune Italien Giovanni Franzoni, victorieux la semaine dernière lors du super-G de Wengen, a cette fois dû se contenter du 12e rang à 0''66.

Tous deux handicapés par une légère grippe, le Valaisan Justin Murisier (32e à 1''13) et le Fribourgeois Alexis Monney (40e à 1''36) n'ont pas réussi à s'illustrer. Ils ont fini au-delà des points. Marco Kohler y est pour sa part arrivé en finissant 27e. Tant Arnaud Boisset qu'Alessio Miggiano ont été éliminés.

Un miracle pour Sejersted

L'image du jour a concerné le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted. Déséquilibré peu après le départ, il semblait promis à une grosse chute. Mais il a réussi de manière incroyable à éviter le crash pour finir à une incroyable 5e place à 0''36 d'Odermatt.