Marco Odermatt rugit à nouveau dans des conditions dantesques !

Marco Odermatt a dissipé très vite les doutes après ses trois éliminations successives en géant. Le Nidwaldien s'est imposé pour la quatrième fois d'affilée à Val d'Isère dans la discipline, dans des conditions dantesques. Luca Aerni a quant à lui décroché une improbable 4e place, après une superbe remontée.

Sorti en deuxième manche dimanche à Beaver Creek après être parti à la faute sur le premier tracé en mars à Saalbach puis à Sölden en octobre, Marco Odermatt signe son deuxième succès de la saison, le 39e au total. Il triomphe pour la 24e fois en géant, ce qui fait de lui le no 3 masculin de l'histoire à égalité avec Ted Ligety.

Avec 39 victoires sur le Cirque blanc, «Odi» se retrouve aussi à une longueur du recordman helvétique en la matière, Pirmin Zurbriggen. Il aura l'occasion d'égaler la légende valaisanne avant Noël, à Val Gardena (où une descente et un super-G sont prévus vendredi et samedi prochain) ou lors du géant d'Alta Badia le 23 décembre.

Le facteur chance

«Ca m'enlève un gros poids des épaules», a réagi Marco Odermatt au micro de SRF. «Ces dernières années, beaucoup de choses ont été considérées comme allant de soi. Pas seulement par les médias et les fans, mais aussi par moi-même. Il est clair que nous ne pourrons pas continuer à enchaîner victoire sur victoire», a-t-il admis.

En tête après la première manche, Marco Odermatt possédait une marge de 2''49 sur le leader provisoire Lukas Feuerstein au moment de s'élancer sur le second parcours. Pris dans une tempête de neige, il a dû se battre pour conserver 0''08 d'avance sur l'Autrichien, lequel avait bénéficié de bien meilleures conditions de visibilité.

Parti en septième position sur le deuxième parcours, Feuerstein ne pensait certainement pas se hisser sur le podium lorsqu'il a pris les commandes avec 0''15 d'avance sur Luca Aerni. Mais il a fallu toute la maîtrise de Marco Odermatt pour priver l'Autriche d'un doublé, Stefan Brennsteiner terminant 3e à 0''12.

«Quand on perd trois secondes ou plus dans une deuxième manche, il est facile de se retrouver loin derrière», a expliqué Marco Odermatt. «Cela montre que la chance était de mon côté. Aujourd'hui c'était brutalement exigeant. J'ai vu la course de Lucas (Aerni), et je me suis dit que c'était incroyablement fort», a-t-il poursuivi.

La remontada d'Aerni !

Dernier partant le matin avec son dossard 62 et ultime qualifié avec le 30e temps, Luca Aerni a su saisir sa chance pour son onzième départ dans un géant de Coupe du monde. Le slalomeur valaisan, qui a bénéficié de précieux et rares rayons de soleil en deuxième manche, a effectué une superbe «remontada» en réalisant le meilleur temps.

Aerni, qui marque des points pour la quatrième fois seulement en géant, signe à 31 ans son meilleur résultat dans la discipline. Le champion du monde 2017 de combiné n'avait jusqu'ici jamais fait mieux que 21e en géant, il y près de sept ans (le 14 décembre 2017, à Alta Badia).

Meillard 9e

Le héros du jour a notamment devancé Loïc Meillard, 3e après la manche initiale, ainsi que le vainqueur de Beaver Creek Thomas Tumler, 6e le matin. Meillard a limité la casse en se classant 9e, Tumler reculant au 25e rang. Autre Grison, Gino Caviezel, 14e sur le premier tracé, s'en est plutôt bien sorti avec une 11e place.