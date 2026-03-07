  1. Clients Privés
Kranjska Gora Marco Odermatt peut s'assurer le globe du géant

ATS

7.3.2026 - 04:00

Marco Odermatt peut s'assurer un premier globe de cristal samedi à Kranjska Gora. Le Nidwaldien aborde l'avant-dernier géant de la saison avec plus de 100 points d'avance sur ses poursuivants.

Marco Odermatt a une belle fin de saison qui l'attend, alors que Loïc Meillard retrouve la Coupe du monde.
Marco Odermatt a une belle fin de saison qui l'attend, alors que Loïc Meillard retrouve la Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.03.2026, 04:00

07.03.2026, 07:21

Le retour sur le Cirque blanc a été couronné de succès pour Marco Odermatt, lequel a remporté la descente de Garmisch samedi dernier devant Alexis Monney et Stefan Rogentin. S'il s'impose samedi en Slovénie, il validera son cinquième sacre consécutif en Coupe du monde de géant.

En quête d'un 30e succès dans un géant de Coupe du monde, le Nidwaldien reste sur un «échec» dans la discipline, aux JO de Milan-Cortina, où il avait dû se contenter de l'argent derrière le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Deuxième du classement de la spécialité avec 103 points de retard, Pinheiro Braathen sera une nouvelle fois l'un des grands rivaux d'Odermatt samedi.

Kranjska GoraMarco Odermatt officiellement sacré roi ce week-end ?

Ce géant, dont la première manche est prévue à 9h30 (et la deuxième à 12h30) permettra à un autre héros de Milan-Cortina de retrouver la Coupe du monde: Loïc Meillard disputera en effet sa première course depuis son sacre olympique en slalom le 16 février. Le skieur d'Hérémence pointe au 3e rang de la Coupe du monde de géant, mais avec 124 points de moins que Marco Odermatt.

Suter vise le podium

Les dames en découdront quant à elles en descente à Val di Fassa (10h45), comme vendredi. Huitième de la première course remportée par l'Italienne Laura Pirovano, Corinne Suter sait où elle a perdu du temps. La Schwytzoise pourrait bien se mêler cette fois à la lutte pour le podium, comme le week-end dernier à Soldeu.

Descente de Val di FassaLaura Pirovano conjure le sort, Corinne Suter face aux regrets

Les autres Suissesses, dont la Valaisanne Malorie Blanc, ont semblé bien moins à l'aise sur la neige des Dolomites. Une place dans le top 10 serait déjà considérée comme un très bon résultat.

