Garmisch-Partenkirchen Patron contesté : Odermatt toujours maître à bord ?

ATS

28.2.2026 - 04:01

Privé de titre olympique à Bormio, Marco Odermatt entend reprendre sa marche en avant en Coupe du monde ce week-end. Une descente, samedi, et un super-G, dimanche, figurent au menu à Garmisch.

Marco Odermatt veut renouer avec la victoire à Garmisch
Marco Odermatt veut renouer avec la victoire à Garmisch
ATS

Keystone-SDA

28.02.2026, 04:01

28.02.2026, 09:33

Marco Odermatt a l'occasion de prendre le large tant au classement de la descente qu'à celui du super-G. Dans la discipline-reine, le Nidwaldien compte 115 points d'avance sur son dauphin, le triple champion olympique Franjo von Allmen, alors que trois courses restent à disputer dans la spécialité.

Après les JO. Franjo von Allmen va-t-il jouer un nouveau vilain tour à Marco Odermatt ?

Après les JOFranjo von Allmen va-t-il jouer un nouveau vilain tour à Marco Odermatt ?

Le petit globe devrait se jouer entre Odermatt, trois fois vainqueur cette saison, et von Allmen, qui a gagné deux descentes cet hiver. Troisième de la Coupe du monde, l'Italien Dominik Paris accuse déjà plus de 200 points de retard, son compatriote Giovanni Franzoni (4e) pointant à 286 longueurs.

Ski alpin. Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses

Ski alpinLe point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses

Paris, dernier vainqueur

Les hommes n'ont plus disputé de descente à Garmisch-Partenkirchen depuis février 2021, et c'est Dominik Paris qui s'était alors imposé devant le Bernois Beat Feuz. Huitième de cette course, Marco Odermatt a pour sa part gagné le dernier super-G disputé dans la station bavaroise, fin janvier 2024.

Soldeu. 1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

Soldeu1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

En lice quant à elles à Soldeu, les dames disputent samedi le premier des deux super-G prévus en Andorre. L'Italienne Sofia Goggia occupe la tête du classement de la discipline avec une marge de 60 unités sur sa plus proche poursuivante Alice Robinson. La Valaisanne Malorie Blanc, lauréate du dernier super-G disputé avant les JO (à Crans-Montana), est 5e à 137 points de la leader.

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le descendeur bernois Franjo von Allmen «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

