Val d'Isère Odermatt façonne sa légende : déjà une 50e victoire ?

ATS

13.12.2025 - 04:01

Vainqueur à Beaver Creek, Marco Odermatt a lavé l'affront de sa sortie de piste à Copper Mountain. Et à Val d'Isère samedi lors du géant, il part favori pour une 50e victoire.

Marco Odermatt espère reproduire le même geste que l'an dernier à Val d'Isère
Marco Odermatt espère reproduire le même geste que l'an dernier à Val d'Isère
ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 04:01

13.12.2025, 08:00

Quadruple tenant du titre sur la Face de Bellevarde, le leader de la Coupe du monde peut en outre égaler Alberto Tomba samedi en cas de victoire. Il n'y aurait alors plus que trois hommes devant lui: Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) et Ingemar Stenmark (86). Un 29e succès dans la discipline lui permettrait de se rapprocher d'Hirscher et ses 31 victoires. Stenmark en est lui à 46.

Val d'Isère. Odermatt en état de grâce : «Je skie super bien en ce moment»

Val d'IsèreOdermatt en état de grâce : «Je skie super bien en ce moment»

Habituellement injouable sur cette pente, «Super Marco» avait dû s'employer l'année passée pour conserver 0''08 d'avance sur Patrick Feurstein. Et on l'a vu à Beaver Creek, le Nidwaldien peut parfois avoir un peu moins de marge sur ses adversaires selon la tenue de la piste.

Ski alpin. Marco Odermatt, retour sur sa légende en sept actes

Ski alpinMarco Odermatt, retour sur sa légende en sept actes

Luca Aerni se rappellera que c'est là qu'il avait obtenu son meilleur résultat dans la discipline l'an dernier en finissant 4e à seulement 0''23 d'Odermatt au prix d'une fantastique remontée en deuxième manche où il avait relégué le patron du ski mondial à plus de trois secondes.

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Ski alpin : Marco Odermatt évoque son avenir

Invité vendredi chez son équipementier, Stöckli, Marco Odermatt a évoqué son avenir. «Je préfère skier encore deux ou trois ans de plus avec un programme réduit, sans perdre le plaisir, plutôt que d'être un jour épuisé.»

11.04.2025

