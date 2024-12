Beaver Creek sera le théâtre dès 18h30 du premier super-G de l'hiver. Vainqueur des deux derniers petits Globes de la discipline, Marco Odermatt sera comme toujours ou presque l'homme à battre.

Marco Odermatt et ses rivaux en découdront en super-G samedi à Beaver Creek. KEYSTONE

ATS

Le Nidwaldien est qui plus est à l'aise dans la station du Colorado où il reste sur quatre podiums d'affilée en super-G: deux victoires, en 2019 et en 2021, et deux 2es places en 2021 et en 2022. C'est d'ailleurs là qu'il avait fêté son premier succès en super-G à ce niveau, il y a tout juste cinq ans.

Ses compatriotes feront par ailleurs partie de ses principaux rivaux: la Suisse reste ainsi sur un triplé en super-G en finale à Saalbach, où Odermatt n'avait pourtant fini que 5e. C'est Stefan Rogentin qui avait triomphé, devant Loïc Meillard et le prometteur Arnaud Boisset. Le Français Cyprien Sarrazin et l'Autrichien Vincent Kriechmayr seront également à suivre de près.

ats