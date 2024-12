Dimanche à Beaver Creek, Marco Odermatt a été éliminé pour la troisième fois consécutive dans sa discipline de prédilection, le géant, et n’a pas caché sa frustration après la course. Seul son compatriote et vainqueur du jour, Thomas Tumler, a eu droit à des paroles élogieuses.

Ce week-end, Marco Odermatt a su convaincre lors des courses de vitesse. Mais lors du géant, il a connu une nouvelle déception. Keystone

L. Betschart, J. Arnet (trad. NL) Luca Betschart

«C’était tellement mauvais pour moi qu'il ne faut pas s'énerver. C'est pourquoi je me suis énormément réjoui pour Tommy», a déclaré Marco Odermatt au micro de «SRF» après son troisième échec consécutif en slalom géant.

Le Nidwaldien, qui avait déjà échoué en début de saison à Sölden et lors de l’ultime géant de la saison dernière à Saalbach, a également été éliminé à Beaver Creek. Il a manqué une porte lors de la deuxième manche et attend donc toujours ses premiers points en géant cet hiver.

«Presque gênant»

Odermatt ne trouve pas d'explication à son échec si peu de temps après la course. «Cela ne m'était encore jamais arrivé. J'ai changé un peu de set-up. J'ai décroché brièvement et je me suis retrouvé à côté. C'est presque gênant», a-t-il pesté. «On arrive sur cette banane avec beaucoup de vitesse. On n’a pas le droit à l’erreur».

Après ce nouvel échec, Odermatt ne ressent aucune incertitude. D'autant plus qu'avec une deuxième place en descente vendredi et une victoire en super-G samedi, il peut malgré tout se réjouir d'un week-end globalement réussi à Beaver Creek.

«Cela ne change pas grand-chose. Je sais que si je skie bien, je peux gagner ces courses», a estimé Odermatt. Et se montre néanmoins sévère envers lui-même : «Si tu skies aussi mal qu'aujourd'hui, tu ne les gagneras pas. C'est relativement facile».

«Odi» n’a eu des mots élogieux que pour son coéquipiers Thomas Tumler, victorieux pour la première fois en Coupe du monde : «Il est resté cool ces jours-ci, il a fait ses courses et n'a pas exagéré. Il savait que tout lui allait bien. Il a eu son premier podium ici, maintenant sa première victoire. Il sait comment ça se passe ici».