Garmisch-Partenkirchen Hégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

ATS

28.2.2026 - 12:26

L'équipe helvétique de vitesse n'en finit plus d'impressionner! Marco Odermatt a remporté la descente de Garmisch-Partenkirchen devant Alexis Monney et Stefan Rogentin, offrant à la Suisse un superbe triplé.

Keystone-SDA

28.02.2026, 12:26

28.02.2026, 13:14

Marco Odermatt signe ainsi sa 54e victoire en Coupe du monde, ce qui en fait désormais le troisième skieur avec le plus de succès à égalité avec l'Autrichien Hermann Maier. Pour la Suisse, ce triplé est le deuxième de l'hiver, après celui obtenu par Loïc Meillard, Luca Aerni et Odermatt en géant à Val d'Isère.

C'est d'abord Stefan Rogentin qui a posé les bases de ce superbe résultat. Le Grison s'est installé sur le fauteuil de leader en devançant Justin Murisier de 59 centièmes.

Garmisch-Partenkirchen. Patron contesté : Odermatt toujours maître à bord ?

Garmisch-PartenkirchenPatron contesté : Odermatt toujours maître à bord ?

Puis l'inévitable Marco Odermatt est arrivé, revanchard après des Jeux olympiques décevants malgré ses trois médailles. Le Nidwaldien a réalisé un véritable récital, se montrant particulièrement rapide sur le bas du tracé pour devancer Rogentin de près d'une seconde (98 centièmes).

Le Fribourgeois Alexis Monney a complété le trio de tête en se glissant à la deuxième position. En vert jusqu'au quatrième secteur, il a finalement dû s'avouer vaincu pour seulement 4 centièmes par un Marco Odermatt stratosphérique sur le bas. Ce résultat apparaît toutefois comme une satisfaction pour le skieur de Châtel-Saint-Denis, qui retrouve le sourire après ses larmes de Bormio.

Von Allmen «seulement» 6e

Personne n'a pu contester la domination helvétique. Les Italiens Giovanni Franzoni (4e), Florian Schieder (8e) ou Dominik Paris (9e) ont été boutés hors du podium, tout comme l'Autrichien Vincent Kriechmayr, 4e à égalité avec Franzoni à 22 centièmes de Rogentin.

Après les JO. Franjo von Allmen va-t-il jouer un nouveau vilain tour à Marco Odermatt ?

Après les JOFranjo von Allmen va-t-il jouer un nouveau vilain tour à Marco Odermatt ?

La seule petite déception côté suisse est venue du triple champion olympique Franjo von Allmen, 6e et relégué à 1''47 d'Odermatt. Distancé sur le haut, le Bernois a commis une erreur fatale sur le bas, lui coutant le podium. Parmi les autres coureurs suisses, Lars Rösti a signé une belle 16e place.

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le descendeur bernois Franjo von Allmen «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

