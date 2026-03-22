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Super-G de Lillehammer Odermatt veut faire le plein de confiance avant un moment crucial

ATS

22.3.2026 - 04:01

Les deux dernières épreuves de vitesse de la saison sont programmées dimanche à Kvitfjell.

Marco Odermatt espère faire le plein de confiance en vitesse, avant un géant crucial.
Marco Odermatt espère faire le plein de confiance en vitesse, avant un géant crucial.
ats

Keystone-SDA

22.03.2026, 04:01

22.03.2026, 09:27

Marco Odermatt aborde sans pression l'ultime super-G masculin de l'hiver (dès 12h30), alors que Sofia Goggia peut s'offrir un premier globe dans la discipline.

Marco Odermatt s'est assuré sans combattre le petit globe du super-G après l'annulation des deux courses qui étaient programmées le week-end passé à Courchevel. Le Nidwaldien veut néanmoins faire le plein de confiance avant le géant de mardi, dans lequel il sera sous la menace de Lucas Pinheiro Braathen.

Ski alpin. Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes

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Chez les dames, la médaillée de bronze de la descente olympique Sofia Goggia aborde la dernière course (dès 10h45) avec une avance de 63 points sur Alice Robinson, et une 6e place lui suffira pour remporter pour la première fois le globe du super-G. L'Italienne en a déjà remporté quatre en descente.

Côté suisse, les regards se tourneront vers Malorie Blanc. La Valaisanne de 22 ans, victorieuse dans la discipline à Crans-Montana juste avant les Jeux, reste sur une 6e place à Val di Fassa. Elle peut encore espérer finir dans le top 5 final de la Coupe du monde de super-G.

Super-G de Crans-Montana. «Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune

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