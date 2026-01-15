Une semaine après sa cinquième victoire consécutive à Adelboden, Marco Odermatt veut poursuivre une autre série de succès. A Wengen, le Nidwaldien est le favori naturel de la descente du Lauberhorn samedi (12h30).

«Odi» a remporté les trois dernières descentes à Wengen, les deux disputées en 2024 et celle de 2025. Il y a un an, il avait triomphé avec un chrono record de 2'22''58, devant son compatriote bernois Franjo von Allmen.

En janvier 2024, Odermatt s'est imposé à deux reprises: d'abord sur la piste raccourcie, puis sur la piste originale, devançant à chaque fois le Français Cyprien Sarrazin. Il s'agissait également de ses premières victoires en descente en Coupe du monde.

A 28 ans, il compte désormais six victoires dans la discipline reine. Outre Wengen, il s'est imposé deux fois à Val Gardena (2024 et 2025) et une fois à Beaver Creek (2025).

Odermatt est également le premier candidat à la victoire dans le super-G de vendredi (12h30). En 2022, il avait décroché son premier succès à Wengen dans cette discipline, dont il est actuellement champion du monde.

Von Allmen, premier challenger

Franjo von Allmen est son principal rival, dans les deux disciplines. Les deux hommes se sont échangés les deux premières places lors des deux descentes de Val Gardena avant Noël. Von Allmen monte aussi en puissance en super-G, discipline dans laquelle il s'est classé 3e derrière Alexis Monney à Livigno le 27 décembre.

La concurrence internationale vient principalement d'Autriche. Vincent Kriechmayr sait ce que signifie une victoire à Wengen, lui qui avait triomphé en descente en 2019.

L'Autrichien de 34 ans a bien commencé la saison de vitesse en Amérique du Nord avec une 2e place à Copper Mountain et une victoire à Beaver Creek, en super-G. Mais depuis le retour du Cirque blanc en Europe, il est quelque peu rentré dans le rang.

Il faudra encore une fois compter sur Dominik Paris, qui s'est classé dans le top 6 lors des trois descentes de l'hiver. Le vétéran italien (36 ans) n'a jamais gagné à Wengen, mais il monte tous les deux ans sur le podium (2020, 2022 et 2024). Rebelote ce week-end ?

Slalom totalement ouvert

La situation est beaucoup plus ouverte pour le slalom dominical (10h00/13h00). Sur les six courses disputées jusqu'à présent cette saison, cinq vainqueurs différents ont levé les bras. Seul l'étonnant français Paco Rassat a remporté deux victoires.

Parmi les spécialistes suisses, Loïc Meillard, champion du monde en titre, vise toujours un premier succès cet hiver entre les piquets serrés. Quant au très régulier Tanguy Nef, la quête d'un premier podium en Coupe du monde est toujours d'actualité.