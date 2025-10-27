Marco Odermatt s'est imposé, Lara Gut-Behrami a lancé sa dernière saison avec un podium: les stars suisses ont confirmé leur forme lors de l'ouverture de la Coupe du monde. La concurrence est de retour, et les Américaines ont fait parler d'elles. Tels sont les enseignements des courses de Sölden.

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger ATS

Odermatt reste affamé

Il y a quelques jours, il avait eu l'impression qu'il ne pouvait que «perdre», a souligné Marco Odermatt après le premier géant de l'hiver. Résultat: il a triomphé pour la troisième fois à Sölden, la 46e au total en Coupe du monde.

«Still here!» a crié le Nidwaldien après avoir franchi la ligne d'arrivée, exprimant sa joie de n'avoir rien perdu de sa rage de vaincre. Une conclusion logique, sachant qu'«Odi» a toujours envie: personne ne semble pour l'heure en mesure de rivaliser avec le vainqueur des quatre derniers gros Globes de cristal.

Gut-Behrami reste concentrée

Certains se demandaient si Lara Gut-Behrami parviendrait à rester concentrée lors de la tournée d'adieux qui la mènera jusqu'à la retraite en fin de saison. La première «dernière fois» le montre: la Tessinoise de 34 ans est (encore) loin de toute nostalgie. Sa 3e place et, surtout, la manière avec laquelle elle a skié promettent une dernière danse endiablée.

Avec les JO dans le nord de l'Italie, sa patrie d'adoption, et la perspective de remporter une dernière fois le classement général de la Coupe du monde, l'hiver réserve encore de nombreux moments forts à «LGB». Le fait de savoir qu'elle n'aura à supporter ce cirque – blanc – que jusqu'au printemps lui confère jusqu'à présent une certaine décontraction. Un tel relâchement peut lui donner des ailes.

Marco Schwarz et l'Autriche de retour

L'Autrichien Marco Schwarz n'était plus monté sur un podium depuis près de deux ans, une disette interminable pour le polyvalent trentenaire de Carinthie. En décembre 2023, alors qu'il était leader du classement général de la Coupe du monde, il s'était déchiré le ligament croisé et le ménisque du genou droit, subissant aussi une lésion du cartilage.

Schwarz a dû s'armer de patience pour son retour à la compétition après une pause forcée d'un an. Deuxième à Sölden, il a fait son retour dans le cercle des prétendants à la victoire, et pourrait bien être – avec Loïc Meillard – le seul skieur capable de priver Marco Odermatt d'un cinquième gros Globe.

Avec un Marco Schwarz au sommet de sa forme, l'équipe masculine autrichienne devrait connaître plus de succès que la saison passée, lorsque Lukas Feuerstein lui avait offert sa seule victoire en Coupe du monde lors du super-G de Sun Valley en mars. Et Schwarz n'a pas été le seul à briller dimanche: Stefan Brennsteiner a terminé 4e, et le champion du monde Raphael Haaser 6e.

Un nouvel espoir autrichien

Cela faisait neuf ans et demi qu'une Autrichienne n'avait pas remporté un géant de Coupe du monde. Samedi, Julia Scheib a brisé la malédiction. Si l'on en croit les enseignements tirés des entraînements estivaux, elle devrait lutter plus régulièrement pour la victoire cet hiver.

Son avènement tardif est dû en premier lieu aux blessures: à 16 ans déjà, Julia Scheib subissait sa première déchirure des ligaments croisés et du ménisque. En 2019, une mononucléose infectieuse l'immobilisait pendant un certain temps, suivie l'année suivante par une infection au Covid-19. En 2021, elle subissait sa plus grave blessure à ce jour, une lésion totale du genou. Et après une deuxième déchirure des ligaments croisés, il lui a fallu presque deux ans pour revenir à son meilleur niveau.

Attention aux Américaines !

Paula Moltzan 2e, Mikaela Shiffrin 4e, Nina O'Brien 6e, Katie Hensien 12e et AJ Hurt 13e: avec cinq femmes dans le top 15, les Américaines ont lancé la saison olympique avec un point d'exclamation. Mikaela Shiffrin n'est plus la seule à pouvoir jouer les premiers rôles.

Lors de l'ouverture de la saison, les Américaines ont profité d'un accord avec l'équipe d'Autriche. Elles ont ainsi pu s'entraîner avec les Autrichiennes à Sölden. En contrepartie, les Autrichiennes s'entraîneront en novembre avec les Américaines lors de la préparation à Copper Mountain et auront un accès exclusif aux pistes.

Les progrès «géants» de Shiffrin

Après une saison 2024/25 compliquée – elle s'était blessée fin novembre lors d'une chute à Killington et, à son retour, n'avait d'abord concouru qu'en slalom – Mikaela Shiffrin est à nouveau performante en géant. Sa 4e place obtenue avec le dossard 20 devrait n'être qu'un début.

La femme aux 101 victoires en Coupe du monde aura besoin de points en géant si elle entend décrocher son sixième gros Globe: Lara Gut-Behrami, qui l'a évincée du podium samedi, visera également la victoire en super-G et en descente. Or, Mikael Shiffrin ne prévoit pas de s'aligner en descente, et ne devrait pas non plus disputer tous les super-G. Elle fera le point après celui de St-Moritz.