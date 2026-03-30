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Sports Awards «Oh merde !» - Franjo von Allmen se fait raser en pleine cérémonie

Clara Francey

30.3.2026

Nommé pour le titre de sportif suisse de l'année 2025, Franjo von Allmen a fait le show dimanche soir à Zurich sur la scène des «Sports Awards». Le skieur bernois n'est pas reparti avec le trophée tant convoité, mais avec une coupe «hommage» pour le moins originale.

Franjo von Allmen se fait raser en direct à la télévision

Franjo von Allmen se fait raser en direct à la télévision

30.03.2026

Rédaction blue Sport

30.03.2026, 10:40

30.03.2026, 11:42

Que ce soit sur la neige ou sur scène, Franjo von Allmen aime faire le show. Dimanche soir, lors de la cérémonie des «Sports Awards 2025», qui se tenait dans les studios de la SRF, le Bernois de 24 ans l'a une nouvelle fois prouvé.

Interrogé sur les célébrations ayant suivi son titre mondial en descente à Saalbach, lors desquelles le «chien fou» et ses coéquipiers avaient sorti la tondeuse, il s'est laissé convaincre de voir l'histoire se répéter.

La présentatrice Fabienne Gyr a alors dégainé l'«arme fatale» pour graver sur le crâne du triple champion olympique le chiffre 42, son numéro de dossard fétiche. «Oh merde ! Je tremble vraiment beaucoup», a lancé l'animatrice de 38 ans alors qu'elle jouait les coiffeuses.

Si le résultat n'a rien d'un chef-d'œuvre, il aura au moins fait rire toute l'assemblée. Avec sa nouvelle coupe, Franjo von Allmen a terminé à la troisième place, derrière Marco Odermatt et Noè Ponti. Mais nul doute que l'an prochain, après ses trois titres olympiques - en descente, super-G et combiné par équipes - décrochés à Bormio le mois dernier, le Bernois s'avancera comme le grand favori pour le titre de sportif suisse de l'année 2026.

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