Selon les informations de nos confrères de SkiActu, Lara Gut-Behrami et Ragusa ont mis fin à leur partenariat cet été.

Lara Gut-Behrami et ses couvre-chefs Ragusa, c'est terminé. IMAGO

Rédaction blue Sport Clara Francey

Petit séisme dans le monde du ski alpin : pour la première fois depuis 12 ans, Lara Gut-Behrami s'élancera samedi à Sölden sans le logo de Ragusa sur son casque ! Ni sans aucun autre d'ailleurs.

Alors qu'on les pensait indissociables, la skieuse tessinoise et la plus connue des marques de Camille Bloch ont en effet mis fin à leur partenariat, comme nous l'apprennent nos confrères de SkiActu.

«Nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord. Nous avons fait une proposition et Lara en a fait une autre. Mais cela n’enlève rien au fait que nous avons passé 12 années extraordinaires et que les deux dernières saisons étaient superbes pour nous. C’était un magnifique partenariat et nous regrettons qu’il s’arrête», explique Jessica Herschkowitz, responsable de la communication chez Camille Bloch, dans les colonnes du média spécialisé.

«Je remercie Ragusa pour toutes ces belles années ensemble. Au cours de ce partenariat, j’ai vécu un voyage sportif exceptionnel et inoubliable, avec de nombreux moments forts de ma carrière et quelques revers, tout en pouvant toujours compter sur le soutien de Ragusa. Des fois les belles histoires peuvent avoir une fin et je souhaite à Ragusa et Camille Bloch plein de succès dans leur chemin», a pour sa part déclaré Lara Gut-Behrami.