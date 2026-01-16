«On ne voyait plus vraiment où on allait» - Les Romands font la grimace

Troisième du super-G de Wengen vendredi derrière Giovanni Franzoni et Stefan Babinsky, Franjo von Allmen s'est offert un quatrième podium consécutif et le luxe de devancer Marco Odermatt. Côté romand en revanche, la journée a laissé un goût amer. Retrouvez les réactions des spécialistes suisses de la vitesse.

- 3e à +0''37 Franjo von Allmen

«C’est vraiment génial de faire podium ici à Wengen, à la «maison». Je suis content de pouvoir enfin montrer ce que je vaux en super-G après un début de saison un peu compliqué (ndlr : une 9e place puis deux éliminations), alors que j’avais fait de bons entraînements cet été. Demain, je vais essayer de mieux négocier le «Canadian Corner» et de transformer l’énergie que le public me donne aujourd’hui en vitesse. Et puis j’ai demandé à Giovanni Franzoni ce qu’il avait mangé ces derniers jours, mais il n’a pas voulu me le dire… (rires) Il a déjà montré à plusieurs reprises qu’il pouvait être très rapide et aujourd’hui, il a vraiment trouvé les clés dans le passage décisif. Il est vraiment super cool, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. En plus, il a le même âge que moi. Je comprends exactement ce qu’il ressent aujourd’hui, car moi aussi j’ai décroché ma première victoire en Coupe du monde ici à Wengen (ndlr : l’année dernière).»

- 4e à +0''53 Marco Odermatt

«Comme toujours, c’est magnifique de skier ici à Wengen. Je me réjouis déjà de demain. Je pense que je peux beaucoup apprendre de ma performance d’aujourd’hui. J’ai commis une erreur dans le passage clé du «Brüggli S» et on sait que, si l’on se trompe à cet endroit-là, on ne conserve pas assez de vitesse et c’est fatal. J’étais même surpris de me voir 4e à l’arrivée. Je suis donc très satisfait du reste de ma course. C’est vraiment fou les vitesses que l’on atteint en super-G ici, notamment dans le «Haneggschuss». Malheureusement, la piste n’était pas très bonne aujourd’hui dans ce secteur, contrairement au reste du tracé. C’était presque un peu dangereux : il faisait sombre, la piste n’était pas aussi bonne qu’ailleurs. Et à ces vitesses-là, c’était vraiment difficile.»

- 19e à +2''30 Alexis Monney

«Je ne sais pas trop quoi dire. C’est difficile de faire une analyse sans avoir revu ma manche, je ne sais pas vraiment ce que j’ai mal fait. Mais je pense avoir été un peu trop gentil de haut en bas : j’ai peut-être fait un peu trop de chemin partout, sans prendre la vitesse là où il le fallait, et après… voilà. Ce n’est pas que je me sentais mal sur les skis, mais plutôt que je me suis mal adapté à la manche. Je vais analyser ce que j’ai fait aujourd’hui, essayer de passer le plus vite possible à autre chose, faire une bonne nuit, et on verra demain. »

- 28e à +2''85 Justin Murisier

«L’analyse est assez vite faite… C’est dur de faire une grande analyse. J’ai réalisé un ou deux bons secteurs, mais la visibilité était compliquée. On ne voyait plus vraiment où on allait ! Je ne pense pas que j’avais le niveau pour jouer tout devant, mais certainement pas pour terminer 28e non plus… Il ne faut pas trop s’accrocher aux journées où ça se passe moins bien. En descente, j'avais vraiment la forme. Aux entraînements, je fais de sacrés bons secteurs, donc c’est très positif. Je suis souvent performant quand les conditions deviennent difficiles, quand ça brûle dans les jambes. Ici à Wengen, j’ai souvent de bons derniers secteurs, donc j’espère vraiment que l’on partira d’en haut demain (ndlr : de fortes rafales sont redoutées sur le haut du tracé). Si l’on part plus bas, ce sera en revanche beaucoup plus serré.»