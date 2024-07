Marcel Hirscher (35 ans) fait profil bas avant son retour dans le cirque blanc. L'Autrichien, qui défendra les couleurs néerlandaises, se donne des objectifs modestes.

L'octuple vainqueur de la Coupe du monde, qui a pris sa retraite en 2019, a parlé de son retour lors d'une conférence de presse à Zoetermeer, à 20 km au nord de Rotterdam. Il va retrouver la compétition en Nouvelle-Zélande lors de quelques courses FIS à mi-août, afin d'engranger les points nécessaires pour pouvoir s'aligner en Coupe du monde.

Impatient

A l'autre bout du monde, Hirscher va s'entraîner le plus possible durant trois semaines. «On verra si cela suffira pour la reprise de la Coupe du monde. Mais je suis impatient de voir ce que cela va donner de porter à nouveau un dossard», a expliqué le Salzbourgeois.

Fidèle à sa légendaire prudence, Marcel Hirscher ne veut pas formuler d'objectifs ambitieux. «Je veux avant tout avoir du plaisir, collectionner des souvenirs et non plus courir après les centièmes.»

Une planification à plus long terme ne semble pas être à l'ordre du jour. Hirscher ne revient pas pour se mesurer avec les meilleurs skieurs actuels, comme Marco Odermatt. Il refuse ainsi d'utiliser le terme de come-back, car cela signifierait «reprendre là où on s'est arrêté.»

«Réaliser un rêve»

Or, sa démarche est différente. Il va «réaliser un rêve» en s'alignant sur des courses avec sa propre marque de skis, Van Deer. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'un athlète courra dans une telle configuration.

Et il sera aussi intéressant de le voir affronter les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Timon Haugan, qui sont sous contrat dans sa marque. Le patron en piste face à ses employés, la comparaison ne manquera pas de piment...

