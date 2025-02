Du 4 au 16 février, la station autrichienne de Saalbach-Hinterglemm accueillera les 48ᵉ Championnats du monde de ski alpin. Voici les chiffres clés et faits marquants de cet événement incontournable.

Lors des Mondiaux de Courchevel/Méribel, la Suisse avait réalisé une véritable razzia. KEYSTONE

0 – Un zéro pointé historique pour l'Autriche en 2023

Lors des derniers Mondiaux, qui se sont tenus à Courchevel et Méribel en 2023, l'Autriche, grande nation du ski, n'a décroché aucune médaille d'or. Les Autrichiens se sont tout de même hissés sept fois sur le podium (3 médailles d'argent, 4 de bronze).

1 – La Suisse au sommet du tableau des médailles

Lors de ces mêmes championnats, la Suisse a terminé à la première place du fameux tableau des médailles. Grâce notamment à Marco Odermatt (en or en descente et en géant) et Jasmine Flury (en or en descente), l'équipe helvétique a récolté trois médailles d'or, deux d'argent (Wendy Holdener et Loïc Meillard) et une de bronze (Corinne Suter).

6 – La domination de Mikaela Shiffrin

Depuis 2013 à Schladming, l'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté au moins un titre à chaque édition des Mondiaux. Avec sept médailles d'or, quatre d'argent et trois de bronze, elle est la deuxième skieuse la plus titrée de l'histoire des championnats.

8 – Lara Gut-Behrami, référence suisse

Avec huit médailles, Lara Gut-Behrami, double championne à Cortina en 2021, est la skieuse suisse la plus récompensée dans l'histoire des Mondiaux. Toutefois, Wendy Holdener détient le record de titres avec trois médailles d'or.

10 – L'Autriche, terre de ski

Les Mondiaux 2025 seront les dixièmes organisés en Autriche après Innsbruck (1933, 1936, 1964, 1976), Bad Gastein (1958), Schladming (1982, 2013), Saalbach-Hinterglemm (1991) et Sankt Anton (2001).

11 – Onze épreuves au programme

L'Autriche accueillera onze compétitions durant ces championnats. Les premières médailles seront décernées ce mardi 4 février avec le team event. Le slalom masculin conclura les Mondiaux le 16 février prochain.

48 – Dans les Alpes autrichiennes, une 48e édition

Les Championnats du monde de ski alpin qui se tiennent en ce mois de février à Saalbach sont les 48es de l'histoire. L'Autriche est de loin la nation la plus titrée avec 101 médailles d'or, 107 médailles d'argent et 101 médailles de bronze. La Suisse arrive en deuxième position, à bonne distance, avec 72 médailles d'or, 73 d'argent et 66 de bronze.

1980 – Un départ vertigineux

Le départ de la descente masculine sera donné, dimanche 9 février, au sommet du Zwölferkogel, à 1'980 mètres d'altitude. L'arrivée se situera 910 mètres plus bas, à Hinterglemm.

1991 – Saalbach-Hinterglemm, épisode 1

La station autrichienne avait déjà accueilli les Mondiaux il y a 34 ans, en 1991.

2027 – Rendez-vous en Suisse

La prochaine édition des Championnats du monde se déroulera en 2027 à Crans-Montana, en Suisse.