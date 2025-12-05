  1. Clients Privés
«Je vais bien» Sortie de l’hôpital, Gut-Behrami se projette déjà vers l’avenir !

ATS

5.12.2025 - 15:11

Lara Gut-Behrami a été opérée lundi de son genou gauche blessé et a pu quitter l'hôpital vendredi, a annoncé Swiss-Ski. La Tessinoise de 34 ans se dit confiante quant à la rééducation qui l'attend.

Lara Gut-Behrami a été opérée lundi et a pu quitter l'hôpital vendredi
Lara Gut-Behrami a été opérée lundi et a pu quitter l'hôpital vendredi
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 15:11

05.12.2025, 15:18

«Je vais bien et je tiens à remercier tout particulièrement mon chirurgien pour son expertise et son soutien, ainsi que tout le personnel de la clinique pour son attention et sa gentillesse», explique Lara Gut-Behrami, citée dans le communiqué diffusé par la fédération suisse.

Après sa grave blessure. Lara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»

Après sa grave blessureLara Gut-Behrami sort du silence : «J'adore le ski, mais...»

«Je suis heureuse de rentrer chez moi et de retrouver ma famille et mon équipe. Je me concentre maintenant sur le chemin qui m'attend dans les prochains mois pour retrouver ma meilleure condition physique», ajoute la championne olympique 2022 de super-G, qui manquera le reste de la saison 2025/26.

Beat Tschuor. «Le fait que Lara laisse une petite porte ouverte est très positif»

Beat Tschuor«Le fait que Lara laisse une petite porte ouverte est très positif»

Lara Gut-Behrami a été victime d'une déchirure du ligament croisé, d'une déchirure du ligament interne et d'une déchirure du ménisque du genou gauche lors d'une chute à l'entraînement le 20 novembre à Copper Mountain. Elle décidera de la poursuite éventuelle de sa carrière sportive après avoir surmonté sa rééducation, a-t-elle explique la semaine dernière.

Coup de théâtre en ski alpin. Lara Gut-Behrami annonce la fin de sa saison, mais pas de sa carrière !

Coup de théâtre en ski alpinLara Gut-Behrami annonce la fin de sa saison, mais pas de sa carrière !

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

L’avenir de Lara Gut-Behrami après sa blessure au genou reste incertain. La skieuse a déclaré vendredi devant les médias qu’elle ne souhaitait pas encore se concentrer sur son avenir sportif. Sa priorité actuelle est sa guérison.

28.11.2025

