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Super-G de Lillehammer Paris triomphe, Monney sauve l’honneur dans le camp helvétique

Gregoire Galley

22.3.2026

Le dernier Super-G de la saison de Coupe du monde à Kvitfjell n'a pas souri aux Suisses. Alexis Monney a pris la 4e place derrière Dominik Paris et les Autrichiens Kriechmayr et Haaser.

Keystone-ATS

22.03.2026, 13:26

22.03.2026, 13:42

On ne parlera pas de course à oublier pour les athlètes de Swiss-Ski en raison de la bonne 4e place du Fribourgeois. Parti avec le dossard 2, Alexis Monney a su profiter d'une piste dans un état plus acceptable que pour d'autres, compte tenu des conditions de neige molle et sur un tracé également emprunté par les dames plus tôt dans la journée.

Mais le skieur des Paccots fut le seul à régater face à un Dominik Paris dans une forme sensationnelle en cette fin de saison. Le Transalpin, vainqueur de la descente de samedi, a fait comme l'an dernier lorsqu'il avait enlevé l'une des deux descentes et le Super-G. Il signe son 26e succès en Coupe du monde, le 6e en Super-G. Ses 0''07 d'avance lui ont permis de devancer Vincent Kriechmayr. A 0''38, on retrouve un autre Autrichien, Raphael Haaser.

Stefan Rogentin s'en est pas mal sorti en terminant 6e à 0''93. Franjo von Allmen n'a lui pas trouvé un terrain à sa convenance sur ce Super-G. Le triple champion olympique a dû se contenter de la 10e place à 1''73.

Et que dire de Marco Odermatt ? Le patron de la Coupe du monde, si fort dans la discipline, s'est totalement raté pour échouer à la 19e place. Cela signifie qu'il ne marque pas de points puisqu'il est hors du top 15. Heureusement qu'il avait déjà le globe en poche et n'avait aucune pression.

Pour retrouver pareille désillusion chez le Nidwaldien en Super-G, il faut prendre la machine à remonter le temps et filer en mars 2022 à...Kvitfjell. «Odi» avait alors pris la 28e place. Il a ensuite aligné 30 Super-G avec 21 podiums et un 7e rang à Wengen en 2025 comme pire résultat...

Mais Odermatt doit se préserver pour mardi et le géant d'Hafjell. C'est là qu'il devra puiser dans ses réserves pour conserver le globe du géant. Il possède 48 points de marge sur Lucas Pinheiro Braathen.

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