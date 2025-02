Franjo von Allmen devant Marco Odermatt et Alexis Monney : non, il ne s'agit pas du podium des Championnats de Suisse de ski alpin, mais bien de celui de la descente de Coupe du monde disputée ce samedi 22 février à Crans-Montana. Une performance exceptionnelle, qui fera date dans l'histoire du ski suisse.

Le retour au pays des héros de Saalbach Les héros de Saalbach sont de retour en Suisse ! Le public suisse a l'occasion de vibrer ce week-end aux exploits de ses skieurs favoris. Ambiance de feu sur le Haut-Plateau ! 22.02.2025

Clara Francey, à Crans-Montana Clara Francey

Alors que les Mondiaux de Saalbach se sont achevés il y a seulement quelques jours, les spécialistes suisses de la vitesse, déjà héroïques en Autriche, ne comptaient pas s'arrêter en si bon chemin. Portés par leur public, ils ont réalisé un nouvel exploit du côté de Crans-Montana, en signant un fabuleux triplé en descente, confirmant ainsi leur suprématie actuelle.

Franjo von Allmen, tout frais champion du monde de super-G, s'est offert sa première victoire en Coupe du monde en descente. Il devance de seulement 13 centièmes Marco Odermatt, solide leader du classement général de la Coupe du monde. Alexis Monney, médaillé de bronze lors des derniers Mondiaux, complète ce podium 100% suisse.

Un tel triplé helvétique dans la discipline reine en Coupe du monde ne s'était plus produit depuis près de 30 ans. Il faut en effet remonter au 19 janvier 1996 pour retrouver un exploit similaire, lorsque le Bernois Bruno Kernen s'était imposé à Veysonnaz devant le Valaisan William Besse et le Grison Daniel Mahrer.

Retrouvez les réactions, après cette descente, des fusées suisses, crânes rasés depuis leurs exploits de Saalbach.

Vainqueur de la descente Franjo von Allmen

«C'est incroyable. C'était important pour moi, pour ma confiance, de confirmer après mon titre de champion du monde. Tout ça, devant le public suisse, avec deux autres Suisses sur le podium, c'est incroyablement beau. La piste a étonnamment bien tenu, même avec le temps chaud. Ils ont vraiment bien travaillé, on peut les féliciter. J'ai vraiment pris du plaisir en skiant. Cette ambiance, c'est fou. Je suis passé par toutes les émotions ces dernières semaines. D'abord à Saalbach, puis chez moi à Boltigen, puis maintenant avec le public de Crans-Montana. Je vais avoir besoin de temps pour tout absorber.»

Deuxième de la descente Marco Odermatt

«C'est incroyablement cool d'être sur le podium pour cette «première» course à Crans-Montana. Qu'on réalise le triplé rend la chose encore plus spéciale. C'était quelque chose qu'on avait en tête depuis la saison dernière. Se remobiliser après les Mondiaux était un sacré challenge. Je pense qu'Alexis et Franjo méritent vraiment des félicitations, car c'est la première fois qu'ils se retrouvaient dans une telle situation et c'est incroyable comme ils ont su se détendre et relancer la machine. Franjo a su prendre plus de vitesse. Il a signé la course parfaite. On avait les bonnes lignes et on peut remercier les coaches qui nous ont montré les lignes que l’on devait prendre ces deux derniers jours.»

Troisième de la descente Alexis Monney

«En venant ici, je me suis dit qu'un top 15 sur cette piste ce serait déjà pas mal, donc finir sur le podium c'est vraiment cool. J'ai fait du bon ski, du haut en bas j'ai suivi mon plan et je suis très content de ce que ça a donné. Je me suis dit que si je voulais faire un bon résultat, il fallait que je voie du vert à l'arrivée, donc quand j'ai vu que c'était le cas, j'étais soulagé. Mais apparemment je n'ai pas encore trouvé toutes les clés dans les parties de glisse puisque je ne suis pas premier (rires). Plus sérieusement, le week-end est déjà réussi, demain je vais juste pouvoir profiter. Et puis avoir autant de gens ici c'est vraiment top. Après, ils étaient plein à vouloir des photos, des autographes et j'en ai pas fait beaucoup, voire même zéro, ils ont du trouver ça méchant, mais il fallait que je reste concentré.»

18e de la descente Justin Murisier

«Je suis très déçu. J'avais des attentes sur cette course, car c'est toujours spécial d'être en Suisse, et là c'était à la maison en plus, devant la famille, mais je n'étais pas du tout dedans. C'était difficile car je n'avais pas de vitesse du haut en bas. Le problème, ce ne sont pas les fautes, car un Franjo en fait aussi, mais il a de la vitesse. C'est autre chose. Je sais que ces conditions ne me conviennent pas trop, mais je pensais quand même pouvoir me battre mieux que ça. Je ne sais pas si c'est au niveau technique ou du matériel, il faut vraiment que je trouve une solution.»