Les Suisses n'ont pas pu régater avec les meilleurs lors de la première moitié du Championnat du monde de vol à skis à Tauplitz en Autriche. A mi-course, Gregor Deschwanden est 26e, Simon Ammann 28e.

26e provisoire, Gregor Deschwanden n’est plus dans la course aux médailles. KEYSTONE

Les deux autres participants suisses, Remo Imhof (31e) et Sandro Hauswirth (32e) n'ont pas réussi des sauts leur permettant une qualification pour la deuxième journée de samedi. Le plus long saut du quatuor helvétique en lice a été réussi par Deschwanden avec 200.5 m.

Le Slovène Timi Zajc se trouve en tête avec des sauts de 228,5 et 227 mètres. Le leader de la Coupe du monde, l'Autrichien Stefan Kraft (225,5 et 219 m) et le Norvégien Johann Andre Forfang (219,5 et 220 m) occupent les deux autres places du podium provisoire.

Les médailles se joueront ce samedi après-midi avec les troisième et quatrième manches.

ATS