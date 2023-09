Le combiné par équipes ne figurera plus au programme de la Coupe du monde cet hiver, a décidé vendredi la Fédération internationale de ski (FIS).

Le combiné par équipes, ce ne sera pas pour cet hiver (ici Michelle Gisin en photo). Keystone

La FIS veut revoir le règlement à ce sujet, après de nombreuses critiques, et intégrer cette épreuve au calendrier 2024/25. Les skieurs et skieuses se sont notamment plaints du mode d'attribution des points, qui, pour certains, aurait biaisé la concurrence et créé des inégalités entre pays.

Chez les hommes, le premier combiné par équipes devait avoir lieu en janvier à Kitzbühel, tandis que les femmes auraient dû effectuer leur baptême du feu dans cette discipline en février à Crans-Montana.

ATS / blue Sport