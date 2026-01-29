Second entraînement annulé et descente dames modifiée

Les dames n'auront eu droit qu'à un seul entraînement au moment de s'élancer vendredi en descente à Crans-Montana. Le deuxième essai chronométré, prévu jeudi matin, a été annulé.

Pas de deuxième entraînement pour Corinne Suter et les descendeuses à Crans-Montana. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les organisateurs avaient décidé dans un premier temps de repousser d'une demi-heure le départ de cet entraînement. Mais ils n'ont tout de même pas eu suffisamment de temps pour préparer au mieux la piste.

Les descendeuses s'élanceront donc depuis le départ de réserve vendredi. Le seul entraînement, remporté par Nina Ortlieb, s'est en effet disputé sur un parcours raccourci.