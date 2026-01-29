Second entraînement annulé et descente dames modifiée

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crans-Montana Second entraînement annulé et descente dames modifiée

ATS

29.1.2026 - 10:38

Les dames n'auront eu droit qu'à un seul entraînement au moment de s'élancer vendredi en descente à Crans-Montana. Le deuxième essai chronométré, prévu jeudi matin, a été annulé.

Pas de deuxième entraînement pour Corinne Suter et les descendeuses à Crans-Montana.
Pas de deuxième entraînement pour Corinne Suter et les descendeuses à Crans-Montana.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.01.2026, 10:38

29.01.2026, 10:39

Les organisateurs avaient décidé dans un premier temps de repousser d'une demi-heure le départ de cet entraînement. Mais ils n'ont tout de même pas eu suffisamment de temps pour préparer au mieux la piste.

Crans-Montana. Les skieurs helvétiques pour réviser leurs gammes de vitesse avant les JO

Crans-MontanaLes skieurs helvétiques pour réviser leurs gammes de vitesse avant les JO

Les descendeuses s'élanceront donc depuis le départ de réserve vendredi. Le seul entraînement, remporté par Nina Ortlieb, s'est en effet disputé sur un parcours raccourci.

Ski alpin. Les Italiennes se sont recueillies devant «Le Constellation»

Ski alpinLes Italiennes se sont recueillies devant «Le Constellation»

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
L'ex-maire et la «voyante ventriloque»: une affaire qui n'en finit plus
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
«L'Affaire Bojarski»: l'incroyable histoire vraie d'un faux-monnayeur