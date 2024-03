Lena Häcki-Gross n'est pas parvenue à remporter son premier petit globe de cristal, en l'occurrence celui de la mass-start. A l'occasion de la dernière course de la saison, la biathlète schwytzoise de 28 ans s'est classée 10e à Canmore (CAN).

Lena Häcki-Gross n'est pas parvenue à remporter son premier petit globe de cristal. KEYSTONE

Au terme des 12,5 km de course, la sportive d'Engelberg a concédé 1'13''2 à la Française Lou Jeanmonnot. Elle aura commis quatre erreurs au tir, une sur le couché et trois sur le debout, dont deux en fin de course.

L'autre Suissesse engagée, Ami Baserga a mieux tiré (19/20), décrochant un top 10, fruit de sa régularité (9e à 58''9).

Vingt-et-unième de cet ultime rendez-vous, l'Italienne Lisa Vittozzi a, elle, remporté, pour la première fois de sa carrière, le classement général de la Coupe du monde. Elle devance Lou Jeanmonnot et la Norvégienne Ingrid Tandrevold,

ATS