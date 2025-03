Les spécialistes suisses de snowboard alpin ont manqué leur affaire dans les Mondiaux en Engadine. En échec en géant parallèle jeudi, Julie Zogg (5e) et Cie n'ont pas non plus conquis de médaille samedi en slalom, leur discipline favorite. Les titres sont revenus à la Japonaise Tsubaki Miki et au Bulgare Tervel Zamfirov.

Pas de médaille pour Julie Zogg malheuresement. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La déception est particulièrement grande pour Julie Zogg, double championne du monde de slalom parallèle (2019, 2023) et 3e de la qualification samedi matin. La St-Galloise, déjà 5e en géant dans les Grisons, a été sortie dès les quarts de finale. Elle a subi la loi de la polyvalente Ester Ledecka, en argent samedi après s'être parée d'or en géant.

Les deux autres Suissesses présentes dans la phase à élimination directe, Flurina Neva Bätschi et Xenia von Siebenthal, ont connu l'élimination en 8es de finale samedi après-midi. Quatrième en géant parallèle, Dario Caviezel a chuté en 8e de finale alors que son épouse Ladina Caviezel, également 4e en géant, avait échoué dès les qualifications.