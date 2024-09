Sofia Goggia, victime d'une grave blessure début février, n'ira pas s'entraîner dans l'hémisphère sud en Argentine. Mais elle vise toujours un retour sur le cirque blanc cet hiver, a annoncé lundi la Fédération italienne des sports d'hiver (FISI).

Sofia Goggia est sur le chemin du retour. KEYSTONE

ATS

«Sofia Goggia ne prendra pas part au stage d'entraînement sur les neiges argentines d'Ushuaia qu'ont rallié les autres membres de l'équipe depuis quelques jours», a indiqué la FISI. «Elle a décidé de se faire retirer les dispositifs mis en place le 5 février dernier pour réduire sa double fracture tibia-malléole» de la jambe droite, poursuit le communiqué.

«L'intervention s'est parfaitement déroulée (...) et Sofia Goggia reprendra dans les prochains jours la préparation en vue de la saison 2024/25 de Coupe du monde», a conclu la FISI.

Goggia (31 ans) a repris l'entraînement sur la neige cet été, mais ressentait selon la presse spécialisée des douleurs sur les points de contact entre sa chaussure de ski et sa jambe droite opérée. La championne olympique 2018 de descente et vice-championne olympique 2022, quadruple lauréate du petit Globe de descente (2018, 2021, 2022 et 2023), s'était blessée lors d'un entraînement de géant, discipline sur laquelle elle voulait mettre l'accent l'hiver dernier.

Le coup d'envoi de la saison 2024/25 aura lieu le 26 octobre à Sölden, en Autriche, avec un géant. La première descente de l'hiver est programmée mi-décembre à Beaver Creek, aux États-Unis.

