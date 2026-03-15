  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Courchevel Pas de super-G sur l'Éclipse, Odermatt remporte le globe

ATS

15.3.2026 - 09:23

Marco Odermatt a empoché son 4e globe de Super-G consécutif. Ceci «grâce à» l'annulation du 2e Super-G de Courchevel en raison de la neige fraîche tombée dans la nuit.

Marco Odermatt remporte le globe de cristal super-G.
Marco Odermatt remporte le globe de cristal super-G.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.03.2026, 09:23

15.03.2026, 09:49

Malgré de gros efforts, la piste des Mondiaux 2023 n’a pu être dégagée et le déroulement est impossible, a précisé la fédération. Comme samedi, le super-G est supprimé sans remplacement.

Super-G de Courchevel annulé. La météo fait des siennes et les affaires de Marco Odermatt

Super-G de Courchevel annuléLa météo fait des siennes et les affaires de Marco Odermatt

Marco Odermatt remporte ainsi le globe de la discipline. Avec un Super-G restant et 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien ne peut plus être rattrapé. Vendredi en descente, le patron de la Coupe du monde avait déjà sécurisé son globe en descente et celui du général.

Descente de Courchevel. Triple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»

Descente de CourchevelTriple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Le dernier Super-G de la saison se tiendra le 22 mars aux finales de Kvitfjell. La bataille pour le globe de géant reste en revanche encore ouverte. Odermatt mène de 48 points devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard (89 points de retard) a encore mathématiquement des chances.

Les plus lus

Comment les Etats-Unis ont jadis perdu les faveurs de l'Iran par manque de clairvoyance
Légende du cinéma mondial, Ursula Andress célèbre ses 90 ans jeudi
Décision rare: l’ONU remet en cause un arrêt du Tribunal fédéral
Fort danger d'avalanches dans les Alpes, plusieurs routes fermées
Trump prévoit déjà le prochain méga-projet de construction à la Maison Blanche
Incendie dans un restaurant à Wittenbach