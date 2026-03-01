  1. Clients Privés
Garmisch-Partenkirchen Pas de nouveau triplé suisse : le super-G finalement annulé

ATS

1.3.2026 - 12:29

Marco Odermatt et ses rivaux ont été privés de super-G dimanche en Coupe du monde à Garmisch-Partenkirchen. Les organisateurs ont décidé d'annuler cette course peu avant 12h30, après avoir repoussé son départ en raison d'un épais brouillard.

Keystone-SDA

01.03.2026, 12:29

01.03.2026, 13:39

Initialement prévu à 11h45, ce super-G avait été avancé à 11h15 en raison des températures trop «élevées» qui étaient attendues sur le coup de midi. Mais c'est le brouillard qui a finalement joué les trouble-fête, l'annulation ayant été décidée après un report de 90 minutes.

Garmisch-Partenkirchen. Le départ du super-G repoussé à 12h45 en raison du brouillard

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Ce super-G, qui doit être le septième des huit prévus durant cette Coupe du monde 2025/26, est reprogrammé à Courchevel le vendredi 13 mars selon le directeur de course de la FIS Markus Waldner. La station française doit déjà accueillir un super-G et une descente le samedi 14 et le dimanche 15 mars.

C'est l'inévitable Marco Odermatt qui pointe en tête de la Coupe du monde de super-G. Le Nidwaldien, en quête d'un quatrième petit globe d'affilée dans la discipline, compte 158 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayr au classement de la spécialité.

Garmisch-Partenkirchen. Hégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

Garmisch-PartenkirchenHégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

Franjo von Allmen après l'annulation du super-G de Garmisch-Partenkirchen.
Franjo von Allmen après l'annulation du super-G de Garmisch-Partenkirchen.
Instagram de Swiss-Ski

Pas de nouveau triplé suisse : le super-G finalement annulé