  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Zauchensee Le vent et la neige jouent les trouble-fêtes : le super-G annulé

ATS

11.1.2026 - 08:23

Le super-G de Coupe du monde dames prévu dimanche à Zauchensee a été annulé, a annoncé la FIS tôt dimanche matin. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies en raison des chutes de neige de la nuit et du fort vent qui souffle sur le haut du parcours.

Pas de super-G dans la station de sports d'hiver autrichienne.
Pas de super-G dans la station de sports d'hiver autrichienne.
Keystone

Keystone-SDA

11.01.2026, 08:23

11.01.2026, 10:34

Ce week-end autrichien fut compliqué pour les skieuses, qui avaient dû s'élancer sur un tracé raccourci (1'06 de course) samedi dans une descente gagnée par la «quadra» américaine Lindsey Vonn (84e succès en Coupe du monde). Reste à savoir si, où et quand le super-G pourra être rattrapé.

Descente de Zauchensee. Lindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Descente de ZauchenseeLindsey Vonn triomphe, une Suissesse inattendue étonne

Ce super-G devait être le troisième de la saison pour les femmes, les deux premiers ayant été remportés par Alice Robinson à St-Moritz – où la Valaisanne Malorie Blanc s'était classée 6e – et Sofia Goggia à Val d'Isère. Deux super-G sont encore prévus avant les JO, à Tarvisio dimanche prochain et à Crans-Montana le 31 janvier.

Le Cirque blanc été relativement épargné par les annulations depuis le début de l'hiver. Il s'agit de la deuxième seulement, après celle de la première descente messieurs de Beaver Creek début décembre, qui avait été reprogrammée à Val Gardena en Italie deux semaines plus tard.

La Coupe du monde dames se poursuivra mardi soir, avec le traditionnel slalom de Flachau en Autriche.

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Le skieur parfait de Malorie Blanc

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : la spécialiste de vitesse valaisanne Malorie Blanc «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

2 enquêtes valaisannes avaient déjà visé les propriétaires du «Constellation»
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Le voisinage se serre les coudes face à la police ICE
Nombreuses oppositions au projet de taxer les véhicules électriques
Les Américains invités à quitter «immédiatement» le Venezuela
Très affectée, Micheline Calmy-Rey pointe les autorités et les exploitants